Újrarendeződnek a szélsőségesek

Még akkor sem, ha az önmagukat szuverenistának nevező politikai erők fővezéri szerepében tetszelgő Călin Georgescu is éppen most jelentette be visszavonulását a polgári életbe. Valójában nem teheti ezt meg, hiszen rendkívül súlyos bűncselekményekkel – köztük adócsalással, fasiszta szervezet létrehozásával és fasiszta eszmék terjesztésével, az alkotmányos rend megdöntésére irányuló kísérlettel – gyanúsítják, és az ellene folyó eljárásokat kiemelt figyelem övezi. Beszédes jel, hogy épp az ő támogatására létrejött POT esett szét a leghamarabb, de nem meglepő: annak van a legtöbb iskolázatlan tagja (maga a nagy honleány, Anamaria Gavrilă pártelnök sem képes egyetlen mondatot hibátlanul végigmondani a saját anyanyelvén), akiket biztosan nem a közért való tenni akarás tartott össze eddig, és ahogy rájöttek, hogy (Nicușor Dan győzelmével) a vesztes oldalra kerültek, próbálnak jobb helyet keresni maguknak. Tudnak válogatni: a második legnagyobb parlamenti párt az AUR, ahol George Simion egyelőre keményen tartja a gyeplőt, két új párt is körvonalazódik a szuverenista láthatáron (Claudiu Târziu és Victor Ponta körül), de bizonyára Diana Șoșoacă alakulata is fogad majd máshonnan dezertálókat.

Még a „proeurópai” pártok sem zárkóznak el a szélsőjobbról való erősítés elől: a POT egyik távozó képviselője egyenesen a Nemzeti Liberális Párt (PNL) soraiba ült át, a Szociáldemokrata Párt (PSD) pedig soha nem aggályoskodott holmi ideológiák vagy erkölcsi szempontok miatt, mikor gyarapítani tudta a szavazatait. És most mindkét párt rászorulna a pótlásra: a 2024-es parlamenti választáson leapadt létszámukat korábbi pártelnökeik, Crin Antonescu és Victor Ponta feltámadt ambíciói is veszélyeztetik, a kormányalakítási időszakban pedig egymással szemben is mutogatni kívánják az izmaikat. A PSD ugyan újabban sértődött zárda­növendékként viselkedik, de ez csak jelmez, ahogy a követelési listájuk is csak az előző évek csapnivaló gazdálkodásának eltakarására készült. Pedig így adott lovat Simionék alá a „stabilitási” kormánykoalíció.

Ebben a PNL is vastagon bűnrészes, de ott legalább látható az irányváltási szándék – fellélegezni azonban akkor lesz okunk, amikor a PSD is felismeri, hogy a szélsőségesek számukra nem alternatívát, hanem veszélyt jelentenek, ám ez felelős kormányzással elhárítható.

A PSD vezérkara 2024-ben. Csak Marcel Ciolacu távozott a sorból. Fotó: Facebook / Sorin Grindeanu