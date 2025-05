Ráduly István elmondta, tegnap késő délelőtt a katasztrófavédelmi és vízügyi hatóságokkal tartott egyeztetésen már elhangzott, hogy Brassó megye is narancssárga riasztás alá került, ami várhatóan csütörtök hajnalig tart és ez elég nagy gondot jelent Háromszék számára is. A Tatrang-patak Négyfalunál található vízgyűjtő medencéjénél ugyanis már megduplázták a zsilipen keresztül áteresztett vízmennyiséget a tó szintjének jelentős növekedése miatt. Ez a víz a Tatrang-patakban köt ki, és hozzájárulhat a Feketeügy áradásához, várhatóan a 103B jelzésű megyei út Uzon és Bikfalva közötti szakaszát elönti az ár, amint történt az 2010-ben is. A Tatrangon beérkező vízmennyiség felduzzasztja a Feketeügyet, amihez még hozzá kell adni a Kézdi-medencéből érkező vizet is. Ráduly István szerint a folyó vízállása miatt már tegnap gondok voltak, a megyei utat még nem érte el az ár, de minden jel arra utalt, hogy ez következik.

A megye többi részén, ahol már biztosra vehető, hogy gondok lehetnek, az Vargyas vidéke, itt a Kormos-patak szintje nőtt meg nagyon. A Bereck és Ojtoz közötti útszakaszon, illetve a Bálványosra vezető országutakon ugyanakkor arra készülnek az országos útügyi vállalat emberei, hogy a hegyoldalakról lezúduló víz és hordalék gondokat okozhat. A társaság csapatai figyelik az utakat, és ha szükséges, eltakarítják a hordalékot – tette hozzá a prefektus.

Ráduly István emlékeztetett, hogy az esőzések miatt fennálló árvízveszély miatt a Kökös községhez tartozó Bácsteleken, valamint a Dobolló község részét képező Márkosréten már hétfőn kilencven személyt átmenetileg ki kellett telepíteni megelőző intézkedésként. Arra kérte az érintett települések lakosságát, hogy tegyenek eleget az önkormányzat vezetői, illetve a katasztrófavédelmi hatóságok kérésének, saját biztonságuk érdekében átmenetileg hagyják el otthonaikat.