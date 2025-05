Barót képviselő-testülete jóváhagyta az idei pályázatok listáját. Kulturális célú projektekre 350 ezer lejt fordítanak, a sportegyesületeknek 97 ezer lej, az egyházközségek támogatására 60 ezer lej jut. Vita is kerekedett, miután az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) tanácstagjai kifogásolták: sok pénzt költenek a városünnepre, azt hol szervezik, illetve annak mi is lett az új neve.

Benedek-Huszár János polgármester ismertette az elbíráló bizottságok összetételét, majd részletesen azt is, kinek, milyen célra, mennyi jutott. Egy szerződés alapján a Gaál Mózes Közművelődési Egyesület huszonötezer lejt kap Erdővidék Múzeuma fenntartására. A Miklósvárért Egyesület (12 000 lej), a Köpecért Egyesület (12 500 lej) és a bodosi református egyházközség (8000 lej) faluünnep megszervezésére kapott pénzt. A Gaál Mózes Közművelődési Egyesület az Erdővidéki Közművelődési Napokra 12 500 lejt kap, a Ferenczy Géza Egyesület Benkő Levente A véceri emlékmű története és Dénes István Székelyföldi barlangvilág című könyveit adja ki, amire támogatásként 4700 és 7000 lejhez jut.

A nyertes pályázatok sorában gyerekek számára szervez tábort a baróti református parókia (IV. Erdővidéki Zenetábor), a Zöld Ifjak Környezetvédő Egyesülete, a Baptista Egyesület, a Fogadj El Egyesület marginalizált családokból származó gyermekeket kirándultat és táboroztat. Az Erdővidéki Mezőgazdászok Egyesülete gazdatalálkozót és gépkiállítást szervez, lesz kamionosok találkozója (Baróti Lajos Egyesület), halászverseny gyerekeknek (Tinka Erdővidéki Sporthorgász Egyesület és Baróti Lajos Egyesület), íjlövő verseny (Kárpátok Őrzői Egyesület) és off road találkozó (baróti Off Road Klub) is. Népviseletet vásárol a Syncron tánccsoportot működtető egyesület és az egyházkórus számára a bodosi református egyházközség. A Baróti Szent Adalbert Egyesület a Barót Napokra – új nevén Liget Feszt – 220 ezer lejhez jut.

Az egyházak számára hatvanezer lejes pénzalap volt elérhető. Céljainak megvalósításához támogatást kapott a reformátusok közül a bodosi (2650 lej), a baróti (14 300 lej) és a bibarcfalvi egyházközség (6500 lej), az unitáriusok közül a felsőrákosi (5600 lej) és baróti (12 300 lej), valamint a miklósvári római katolikusok (11 850 lej) és a baróti baptisták (6800 lej).

Sporttámogatásban a Baróti Városi Sportklub (196 ezer lej) és a köpeci Akarat Egyesület (1000 lej) részesült.

A Magyar Polgári Erő képviselőinek – Velencei Piroska és Kisgyörgy Tünde – hozzászólása hosszas vitát eredményezett. Leginkább azt kifogásolták, miért a katolikus egyházhoz köthető Baróti Szent Adalbert Egyesület szervezi a városnapokat, illetve egyáltalán szükséges-e azt megtartani?

Kisgyörgy Tünde úgy vélte, a 220 ezer lej rengetegnek számít, amikor az utcák feltúrva és a város folyamatban levő beruházásaira sincs elég pénz. Úgy tudja, azért „tűntek el a gépek és a munkások”, valamint hogy júniusban nem is fognak dolgozni, mert az önkormányzat nem tudott fizetni. Velencei Piroska kifogásolta, hogy miért egyházi egyesület szervezi az eseményt, majd arra tért ki, miért nem a kulturális célt szolgáló épületek karbantartására, modernizálására és felszerelésére költik a pénzt.

Benedek-Huszár János válaszában úgy fogalmazott: az egyesület neve ellenére nem egyházi, csak annak létrehozói éltek jogukkal és választottak elnevezést. Munkájukkal meg van elégedve, szép és tartalmas eseményeket hívtak életre eddig is.

Lázár János, a Baróti Szent Adalbert Egyesület vezetője elmondta: az igaz, hogy nevüket a katolikus templom védőszentje után választották, de nem az egyház egyesülete, nonprofit módon működnek, a tevékenységük központjában főleg a gyermekek és fiatalok vannak. A városnapokat azért szervezik három éve, mert felkérték őket rá. Az számukra csak feladatot és rengeteg munkát jelent, egyéb nyereségük nem származik belőle – válaszolt az RMDSZ-es tanácstag.

Arra a felvetésre, hogy a pénzt ne városnapokra, hanem egyéb, lényeges dologra költsék, Benedek-Huszár János azt mondta: nem hiszi, hogy a felszólalók ne tartanák fontosnak, hogy bár egy évben egyszer kicsit ünnepelhessenek. Ez mindig is így volt – még a háború közepette is megülték a karácsonyt –, most is meg kell adni arra a lehetőséget a polgároknak. „Nem tudom elképzelni önöket mint családanyákat, hogy bármilyen rossz helyzetbe kerülnének, a gyermekük vagy az unokájuk születésnapján az akkori lehetőséghez képest egy szimbolikus ajándékot, egy gesztust ne nyújtsanak át. Így vannak a települések is. Egy évben egyszer megérdemli minden egyes település lakossága, hogy nyújtsunk egy olyan szervezett kikapcsolódási lehetőséget, amelyben a kicsiktől a nagyokig egy, másfél, két napon keresztül mindenki megtalálja az ő kulturális igényének megfelelő kínálatot” – jelentette ki.

A tizenkét jelen levő tanácstagból végül tízen szavaztak: nyolcan támogatták, Kisgyörgy Tünde és Velencei Piroska tartózkodott, az egyesületeiken keresztül érdekelt Lázár János és Szőcs Sándor pedig nem vett részt a szavazáson.