Erdővidéken óvatosan derűlátóak

Erdővidéken Vargyason is jelentős az árvíz okozta kár. Imets Lajos polgármester elmondta: hétfő reggel a Hargitán hirtelen leesett nagy mennyiségű esőtől a Vargyas pataka megáradt, kilépett medréből, a szoroson lezúdulva több kilométeren tett kárt.

Az erdei úton magasan állt a víz, végigsepert mezőn és termőföldön, házakat, udvarokat öntött el. Az áradás elérte a víztisztító állomást is, melyet le is kellett állítaniuk, s csak tegnap délután tudták ismét működésbe hozni. „Nem tudom még csak felmérni sem, mekkora területen mennyi kár keletkezett. A bánya felé vezető régi híd komoly veszélybe került, víz alatt volt a víztisztító, házak, a vargyasiak megannyi értéke. Hétfő óta folyamatosan dolgozunk, hogy mentsük, ami menthető. Nem napok, hetek munkája lesz, amíg kitakarítjuk a kerteket, víztelenítjük a pincéket, életünket újra elindíthatjuk. Köszönettel tartozom mindazon önkénteseknek, akik hívó szó nélkül is jöttek s dolgoztak fáradhatatlanul a homokzsákok töltésénél és elhelyezésénél” – nyilatkozta a községgazda.

Felsőrákoson némileg normalizálódott a helyzet, a Kormos tegnapra sokat apadt, de Olasztelek felől a mezőre kiömlött víz „hatalmas területeket öntött és mos el” – írta közösségi oldalán Benedek-Huszár János baróti polgármester. További tájékoztatást kérve, lapunknak azt nyilatkozta, míg kedden még húsz-harminc hektárnak mondotta az elárasztott felsőrákosi területet, most inkább nyolcvan-száznak véli. Ez is baj, de a fő, hogy a falut nem érte el a víz – mondotta.

Tamás Sándor megyeitanács-elnök arról értesítette az erdővidékieket, hogy a Szászmagyarós felé vezető úton az eső miatt megrongálódott Olt-hidat lezárták. A Hatod felé közlekedni kívánók számára azt üzente, lehet már közlekedni, de csak óvatosan, elővigyázatosan járjanak.