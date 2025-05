Óriási a gond Zabola községben

A szakadatlan esőzés óriási gondot okozott Zabola községben a tegnap, ugyanis egyik pillanatról a másikra több patak szintje megnőtt, ráadásul a Feketeügy is tetőzött, így nem tudta fogadni a beléje ömlő kisebb vizeket.

Szigyártó Nimródot, Zabola alpolgármesterét telefonon értük utol, épp további gépek és töltésanyag után autózott, mivel az önkormányzat kifogyott a homokból. „A helyzet egyszerűen katasztrofális, a legnagyobb gondban jelenleg (17 óra körül – szerk.) Székelytamásfalva van. Szörcsén is kiöntött a víz, de ott legalább a lakott területek egyelőre biztonságban vannak. Tamásfalván viszont nagy a gond a Zabola patakával, pontosabban az azt fogadó Feketeüggyel: a folyó már annyira telített, hogy a patakot nyomja vissza. További gondot jelent, hogy a szintén ide torkolló Gelence pataka az utóbbi másfél-két órában annyira megnőtt, hogy a híd alját súrolja a víz Imecsfalvánál” – mondotta az alpolgármester. (Az említett patak délelőtt 11 órakor már eléggé nagy volt, de akkor még nem jelentett veszélyt – szerk. megj.)

Szigyártó Nimród azt is elmondta: mindenki besegít a védekezésbe, vállalkozók szálltak be a víz elleni harcba gépeikkel, de úgy tűnik, hogy nem tudnak többet tenni, a természet nagy úr. Szörcsén további erősítést építenek, hogy védjék a települést, Székelytamásfalván már 1500 zsákot töltöttek, de az is kevésnek bizonyult.

Nem csak a két településen van gond, hanem Páván is. „Páván a Darék utcában az utat elmosta a Páva pataka, ugyanakkor épp csak tartja magát a Patakmelyéke részen levő híd. Ha az elszakad, akkor mintegy száz család lesz érintve” – magyarázta az alpolgármester.

Olyan információnk is volt, hogy a községbeliek két táborra szakadtak. „Én annyit hallottam, hogy voltak, akik azt javasolták, hogy a gátat vágjuk el, hogy a víz tudjon elfolyni. Ebbe nekünk nincs és nem szabad beleszólásunk legyen, mivel ez nem a mi hatáskörünk. Sajnos az emberek el vannak keseredve, mikor látják, hogy egy élet munkája van veszélyben” – summázott keserűen Szigyártó Nimród, aki zárszóként hozzátette: amit tudnak emberileg, mindent megtesznek, hogy a helyzet ne súlyosbodjon.