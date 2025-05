Pár nap lassú de kitartó esőzés után ma a délelőtti órákban rövid időre a nap is megmutatta magát Kézdi-Orbaiszéken, csapadék nem hullott és a patakok vízszintje zömében csökkent. Az előrejelzés azonban továbbra is esőt mutat és a Felső-Háromszéken élő néphagyomány szerint Urunk mennybemenetele napján, vagyis áldozócsütörtökön és az azt követő időszakban általában rossz idő szokott lenni.

Terepszemlénk során a Kászon patakának a vízszintje némiképp nőtt szerdához képest, a víz „befalta” az egy nappal korábbi áradásra mutató nyomokat, de összességében a vízszint a délelőtti órákban csökkent, ugyanis a hídlábakon lévő nedvességnyomok és a hömpölygő patak között mintegy negyven centiméter volt a különbség. A vízszint délelőtt tíz órakor kevéssel három méter alatt volt, kb. 280 centiméter magasan hömpölygött. A patak a napokban lakóházakban nem okozott kárt a helyen, mint a 2018-as kiöntéskor.

Szentkatolna végében a Feketeügy vízszintje egyesek szerint stagnált, mások szerint nőtt, volt, aki úgy vélekedett a bámészkodók közül, hogy épp csökkenőben van. A hídon álldogálók romák a szentkatolnai községvezetést szidalmazták, állításuk szerint a házaikat veszi fel a víz, de velük származásuk miatt nem foglalkoznak – kiabálták egymás szavába vágva. Állításaikat leellenőrizendő végighajtottunk az Iskola utcán és benéztünk a cigányok által lakott Malomkert utcába is. Belvízen kívül más egyebet nem találtunk, és ezt megerősítette két, az utcán beszélgető szentkatolnai férfi is. Elmondták: meglátásuk szerint bár a Feketeügy vízszintje továbbra is magas, de a patak visszahúzódóban van. „Ami nőtt és folyamatosan nő, az a pincékben és a lennebb fekvő kertekben lévő belvíz” – magyarázták.

Balról és jobbról is kisebb nagyobb tavak alakultak ki Imecsfalva határában

Szentkatolnáról Imcsfalvára mentünk, a kis település végében, a helybeliek által Rákosként ismert mezős részen továbbra is tónyi kiterjedésű vízfelület borítja a mezőt, ez azonban szintén belvíznek tűnik, a Feketeügyet körülvevő gáton nem öntött át a víz. Belvíz borítja az út másik oldalát is, ámbár ott több különálló kisebb víztükör alakult ki. Imecsfalva között folyik át a Gelence pataka, szemlátomást az is visszahúzódóban volt, de a sodrásnyomok alapján eléggé magas volt korábban az ár.

Innen a szerdai napot nagyon megszenvedő Székelytamásfalvát kerestük fel. Zabola végében folyik el a Páva pataka, az is sokat csendesedett, szemlátomást mintegy feleannyi víz van a mederben, mint korábban volt. Székelytamásfalván már a falu bejáratánál látszott, hogy pár órával korábban a megyei utat is elöntötte a víz, a faluba beérve pedig több helyen ott voltak a kihelyezett a homokzsákok, amivel a helyiek védekezni próbálkoztak. Több, a patak mellett lévő ház udvara tele volt iszappal, a református templomtól és a katolikus istenházától alig pár méterre elfolyó patakban még mindig sok víz van, de itt is jól látszik, hogy a java lefutott.

Székelytamásfalván a kritikus helyeken homokzsákokkal védekeztek

Kovásznán sem aludtak nyugodtan szerdáról csütörtökre virradóan: Gyerő József, a fürdőváros elöljárója a késő esti órákban osztotta meg, hogy miként próbálják megzabolázni a városközponton átfolyó Kovászna patakát, amely az Elvira forrással szemben kikezdte a patakmeder terméskővel kirakott falát: hatalmas kőtömböket raktak a megsérült részre, ugyanis félő volt, hogy a megvadult víz további darabokat szaggat le az útból, amelytől alig pár méterre már vendéglátóipari egységek is vannak.

Tamás Sándor, a megyei önkormányzat elnöke tegnap azt adta hírül közösségi oldalán, hogy Nagyborosnyón körülbelül 50 lakóházat öntött el a víz. „A Zágon-patak vízszintje csökkenőben van, azonban a víz továbbra is átfolyik a gáton. Az éjszaka folyamán 15 embert és két háziállatot kellett kitelepíteni az elárasztott otthonokból. Pákéban egy elárasztott lakóházból szivattyúzták ki a vizet az éjszaka során. A tűzoltók munkáját Barátos község önkormányzatának munkatársai segítették markológéppel” – írta Tamás Sándor.

Az időjárás előrejelzés szerint pénteken még további esőzésre lehet számítani, szombaton hajnalig várható csapadék, de azt követően helyre billen az időjárás.