Pazar, szállodához hasonló körülmények fogadják a betegeket az új kézdivásárhelyi járóbeteg-rendelőben, ahová eddig négy szakrendelő költözött be, s hétköznaponként délig a Vasút utca felől is megközelíthető.

Az önkormányzat már hetekkel ezelőtt átvette az építőtől a járóbeteg-rendelő kibővített épületét, és lassan a szakorvosi rendelők is kezdték benépesíteni a korszerű berendezésekkel is felszerelt új létesítményt.

Canea-Kocsis Andrástól, a kézdivásárhelyi kórház menedzserétől megtudtuk: tegnapig négy szakorvos rendezkedett be az új helyen, így akik a kardiológia, belgyógyászat, fül-orr-gégészet és ortopédia szakorvosaihoz szeretnének eljutni, már az új járóbeteg-rendelőt kell felkeresniük. „Lassan tervezzük a többi rendelő költöztetését is, jövő héttől kezdve próbáljuk a fizioterápia, a gasztroenterológia és a nőgyógyászati szakrendelőt is átvinni az új épületbe, ezt azonban sok tényező befolyásolja. Addig is a kapusszobánál kell érdeklődni, hogy melyik épületben van az illető szakrendelő” – mondotta a kórházmenedzser.

A kórháznál most már két kapusszoba működik. „A Vasút utcai bejáratot hétköznaponként, azaz hétfőtől péntekig déli 12 óráig tudják használni a kórházat felkeresők, a másik bejárat, ahogy eddig, 24 órából 24-ben használható” – mondotta érdeklődésünkre Canea-Kocsis András.

Az önkormányzat saját erőből rendezi a járóbeteg-rendelő és a belgyógyászat szomszédságában lévő teret, s amint az elkészül, a gépkocsiparkolók száma is jelentősen megnő.

A járóbeteg-rendelő földszintjén található a recepció, az emeleti részre a nehezebben mozgók akár lifttel is feljuthatnak. A rendelők fölött kijelzők mutatják a programot.