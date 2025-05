A frissen hivatalba lépett államfőt sokan várták a Tatrang folyón átívelő hídnál, ahol noha a folyók valamelyest visszahúzódtak, ám a gáton túli lakott területek (a jobb parton) továbbra is víz alatt vannak, a katasztrófavédelmi egységek pedig folyamatosan, de ellenőrzött hozammal szivattyúzzák a vizet ezekről a területekről. Nicușor Dan először a katasztrófavédelem helyi operatív központjában tájékozódott a helyzetről, megtekintette az elárasztott területeket, majd a sajtónak nyilatkozott. Az elnök kijelentette, hogy Kökösbácstelek is egy olyan helyszín, ahol gyakoriak az áradások, az államnak be kell avatkoznia, hogy időtálló megoldás szülessen. A sajtó kérdésére, hogy eddig miért nem történt semmilyen érdembeli beavatkozás, miközben a települést már 2018-ban is súlyos árvíz sújtotta, és forrásokat is elkülönítettek a gátak helyreállítására, Nicușor Dan kijelentette, hogy itt, de az ország más térségeiben is voltak gátépítési programok, melyek nem valósultak meg. Arra a felvetésre, hogy miért, az elnök kijelentette: olyan országunk van, mely sok területen hibásan működik (diszfunkcionális), és mindannyiunknak nyomást kell gyakorolnunk, hogy működőképessé tegyük. Az államfő hozzátette, hogy azzal az érzéssel távozik, hogy fel kell lépni, hogy a hatóságok tegyék a dolgukat, és a maga részéről is nyomást kíván gyakorolni azokra. „Olyan beavatkozásokra van szükség, melyekkel a rendszerszintű problémákat meg lehet oldani, ami ebben az esetben azt jelenti, hogy az áradásveszélyes térségekben védműveket kell tervezni, építeni. Az önkormányzati vezetők is elmondták, hogy a lakott területek közelében lévő gátakat meg kell erősíteni és emelni” – jelezte az államfő.

Mind ő, mind a jelen lévő Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke elmondták, hogy ahogyan korábbi áradások, természeti katasztrófák esetében, az érintettek most is kártérítést kapnak. A károk mértékét egyelőre nem lehet felmérni, erre körülbelül két hét múlva kerülhet sor, azt követően, hogy a víz elvonul.

Az államfő távozása előtt szóba elegyedett a helyiekkel, akik az ő kedvéért gyűltek össze a helyszínen. Nicușor Dan ezt követően Sepsiszentgyörgyön a megyei önkormányzatnál tovább egyeztetett a helyi elöljárókkal, az elkövetkező időszakban esedékes lépésekről, sürgős és hosszabb távú beavatkozásokról. Az elnököt a főtéren többen várták, sokan közös fényképfelvételeket készítettek vele.