Vizsgáztak a Kanta Szakképző Központ végzősei

A harmadik vizsganapon, amikor a pincér-vendégtéri szak végzettjei mutatták be szaktudásukat, Szakács István, a Kanta Szakképző Központ vezetője köszönetet mondott a Bálványos Resort tulajdonosainak, akik a gyönyörű és inspiráló helyszínt biztosították számukra. Ugyanakkor megköszönte a Magyar Kormány hathatós segítségét, és végezetül, de nem utolsó sorban szívből jövő hálával mondott köszönetet Böjte Csaba testvérnek, a Kanta Szakképző Központ alapítójának és megálmodójának. „Ő az, aki immár 14 éve viszi a hátán ezt a nemes és jövőt építő kezdeményezést. Az ő hite, kitartása és embersége nélkül ma nem állhatnánk itt egy olyan közösség tagjaiként, amely hisz a tanulás, a munka és a szülőföld megtartó erejében. Köszönjük, Csaba testvér” – mondotta Szakács István, aki a végzősök felé fordulva hozzájuk is intézett pár mondatot. „A mai vizsga nem csupán a megszerzett tudásról szól. Arról is tanúbizonyságot tesz, mennyi munkát, kitartást és fejlődést vittetek bele az elmúlt időszakba. Büszkék vagyunk rátok, és hiszünk benne, hogy az itt megszerzett tudás és tapasztalat erős alapot nyújt majd ahhoz, hogy sikeres szakemberekké váljatok. Vigyétek jó hírét a Kanta Szakképző Központnak – nemcsak munkátokkal, hanem emberi tartásotokkal, szakmai igényességetekkel is mutassátok meg, honnan indultatok” – mondotta.

A szakács szakon 14-en, a pincér-vendégtéri szakon 11-en, a turisztikai technikus szakon 7-en, a panziós-fogadós szakon pedig 6-an vizsgáztak sikeresen.