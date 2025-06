Népes gyerkőcnap Kézdivásárhelyen

Megtelt tegnap a Wilhelm Wegener Park és környéke Kézdivásárhelyen: a gyereknapon a kora délutánig kitartó jó idő is kedvezett annak, hogy a legkisebbek, a szülők és nagyszülők tevékenységek sokaságában tobzódjanak.

Már a park első bejáratánál nagy volt a tömeg, ugyanis ott helyezték közszemlére a rendőrség, csendőrség, hegyimentők, a hulladékgazdálkodási vállalat járműveit és felszereléseit. A sürgősségi felügyelőség járműveinek sajnos másutt volt dolguk, az árvízhelyzetet kezelték. A szirénák, fényjelzők szabad használata, a járművekbe való beülés nagy élményt jelentett a gyerekeknek, akik sisakokat, védőmellényeket is megtapogathattak, a rendőrség bűnügyi osztályánál pedig erre a célra gyártott kartonokra – junior rendőrigazolványnak minősült – ujjlenyomatot is készítettek a bátrabbaknak.

A park minden szegletében volt látnivaló, kipróbálható csoda. A színpadon egymást váltották a csoportok, a kicsik műsorát a szülők is nagy érdeklődéssel követték. A bazársoron édességet, tükrös mézes pogácsát és kézműves termékeket lehetett vásárolni, de emellett kézművesek, civil szervezetek sokasága kínált szórakozást a gyerekeknek, akik nagyméretű játékokat is kipróbálhattak.

Mint mindig, most is sor kanyargott az arcfestők standjainál, a rögtönzött „kémialabornál” is nagy volt az érdeklődés, akárcsak a gyurmázó, gyümölcsállatka-készítő, festegető és más tevékenységet kínáló kézművesstandoknál. Idén sem maradt el az állatsimogatás a kutyamenhelyet működtető civil szervezet jóvoltából.

A délutáni programok között szerepelt a Kreatanya divatbemutatója, a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóinak műsora, a Lau-Do gyerekkoncertje, majd díjkiosztó gálát is tartottak. A fesztivál gyerkőcdiszkóval ért véget.