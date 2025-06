Fodor István, Bodok község, valamint Kisgyörgy Sándor, Sepsikőröspatak polgármestere lapunkat arról tájékoztatta, hogy a két férfi több városi és községi önkormányzatot is felkeresett a múlt hét elején. Bodokon anélkül, hogy bemutatkoztak volna, telefonjaikkal filmezve egyebek mellett a szociális segélyezettek számát követelték, a női hivatalnokokkal alpárian, megalázóan beszéltek, a polgármester irodájába is bementek, majd ott is minősíthetetlenül viselkedtek. Megtagadták, hogy közöljék a személyazonosságukat, Fodor Istvánnak egyebek mellett azzal vágtak vissza, hogy mi jogon kér tőlük ilyet, hiszen az önkormányzat épülete „nem az övé és nem is az anyjáé”. A hivatal jegyzőnőjét elküldték, sőt, meglökték, majd a polgármester hívására kiérkező rendőrt is sértegették, hogy ő is a polgármester szolgája.

Sepsikőröspatakon is a szociális segélyezettek számáról érdeklődtek, de olyan kérdések is elhangzottak, hogy a polgármester milyen támogatottsággal nyerte meg a választást, illetve hogy az AUR miért kapott oly kevés szavazatot a községben. Az elöljárók elmondása szerint Sepsibükszádon egyebek mellett azért zaklatták az alkalmazottakat, hogy miért nincs aláírva a jelenléti napló.

Sepsiszentgyörgyön „csellel” jutottak át a portán, majd elkezdtek filmezve randalírozni, első rendben a helyi rendőrség próbálta őket eltávolítani, majd végül állami egyenruhásoknak is be kellett avatkozniuk.

Illyefalván Benkő Árpád Jenő polgármester elmondása szerint szintén a szociális segélyezettekről érdeklődtek, majd a terepről érkező Cserei György alpolgármesterbe kötöttek bele öltözéke miatt. Nagybaconban belebotlottak az ellenőrzést végző gazdasági rendőrségbe, a két férfi a hatóság embereit is „leigazoltatta”, majd a rendőrök ugyanezt tették a provokátorokkal. A hatóság emberei kitessékelték őket, ám végül további karhatalmi egységeket is segítségül kellett hívni.

Fodor István és Kisgyörgy Sándor lapunknak jelezték, hogy az érintett elöljárókkal közösen feljelentik a provokátorokat. Fodor István szerint felháborító, hogy a karhatalmi szervek máskor hivatalból eljárnak hasonló esetekben, de most nem így történt. „Színtiszta provokáció volt, és a végén még nagyobb gond is lehetett volna belőle. Feltételezhető, hogy az illetők azt is várták, hogy tettlegességig fajuljon a helyzet, és akkor bírósághoz fordulnak. Ennek elejét kell vennünk, mert holnap arra ébredünk, hogy újabb és újabb ilyen alakok érkeznek” – tette hozzá.

A történtek kapcsán az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete úgy értékeli, teljesen elfogadhatatlan, hogy miközben a megye az áradásokkal küzd, az AUR feszültséget szít, nyomást gyakorolnak, fenyegetnek. Ezért az elkövetkező időszakban a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálattal közösen olyan irányelveket és anyagokat dolgoznak ki, amelyek védelmet nyújtanak a hivatali alkalmazottaknak, szavatolják az intézmények átlátható és biztonságos működését, és világos kereteket teremtenek az ilyen visszaélések megelőzésére és kezelésére.