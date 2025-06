Kézdiszéken is jártak a provokátorok

Két provokátor – akikről Szentkatolnán kiderült egyébként, hogy egyikük Saioc Marian, a másik pedig Simon Alexandru George – több kézdiszéki helységben elsősorban a polgármesteri hivatalokban zaklatta a személyzetet, de a települések utcáin is kihívóan viselkedtek.

Kézdivásárhelyen szerdán reggel, rögtön a munkaprogram kezdése után toppantak be Bokor Tibor polgármesterhez, aki épp kávéját fogyasztotta. Az elöljáró szerint vagy fényképezték vagy filmezték eközben. „Behívtam őket az irodámba, mondhatni, normálisan beszélgettünk, bár összevissza kérdeztek mindenféléről. Hogy mennyi a fizetésem, mekkora a vagyonom, milyen munkálatok zajlanak a városban és hány szociális segélyes van. A beszélgetés után elmentek – pontosabban az irodámból, de mint utólag kiderült, nem az épületből. Engem riasztottak, hogy két férfi nyitogat be az irodákba, zaklatja az alkalmazottakat és a nőkkel obszcénul beszélnek” – mondotta Bokor Tibor, aki ezt követően hívta a helyi rendőröket, akik a hívatlan vendégeket kitessékelték a városházáról.

Saioc Marian Youtube-csatornáján láttuk, hogy a két illető Torján is megfordult aznap, ott azonban nem találták sem az alpolgármestert, sem a polgármestert. Papírokat hasogattak le a polgármester ajtajáról és a titkárságra vezető ajtóról, szemlátomást nagyon bátrak voltak és otthonosan érezték magukat.

Szentkatolnán még ennél is jobban elfajult a helyzet, ahogy a községházára az árvíz miatti terepezés után később érkező Tusa Levente polgármester elmesélte lapunknak. „Én a kollégák riasztására tértem vissza a terepről, ott volt ez a két férfi, aki keresztül-kasul járta a hivatalt, fényképeztek, filmeztek és a tetejében otrombán viselkedtek. A jegyzőnőt kezdték ki, mondták, hogy nem odavaló, de a többi alkalmazottal is ordináré módon beszéltek. Odajött a két biztonsági is, azokat azzal támadták ki, hogy biztos a rokonaim, azért alkalmaztam. Végül a 112-es sürgősségi hívásra kijött a kézdivásárhelyi rendőrség, és mindennek tetejében még minket akartak megbírságolni négyezer lejjel, mert indokolatlanul hívtuk őket” – mondta el az elöljáró.

A községháza egyik alkalmazottjától megtudtuk: a két férfi – egyiküknél még személyi igazolvány sem volt – nagyon bátran jött-ment a hivatalban, szidalmazták az alkalmazottakat, benéztek a községháza hűtőjébe, de még a mellékhelyiségbe is. „Azért provokáltak, hogy én vagy a biztonságiak kidobjuk az épületből” – vélekedett Tusa Levente, aki szerint a férfiak Hatolykán is jártak, a helybeliektől kérdezősködtek.

A két férfi egyébként az AUR párt egyik autójával volt, a fehér színű kocsi Ilfov megyében van bejegyezve, a járművet le is fényképezték.

A konstancai Saioc Marian – aki általában nejével, Mara asszonnyal szokott „terepezni” – 2023-tól hivatásszerűen űzi a hivatalnokok zaklatását. Stílusa olyan, hogy még a leghidegvérűbb embert is ki tudja hozni a béketűrésből, jóllehet, abban a szerepben tetszeleg, hogy a bürokrácia, a hivatalnokok élősködése ellen lép fel. Meglehetősen nagy, kétszázezres tábora van a videómegosztón, a provokatív videók után származó bevételből tehát kényelmesen meg tud élni. Felesége egyébként AUR-színekben megyeitanács-tag. Pár évvel ezelőtt Emil Boc kolozsvári polgármester zaklatása miatt pénzbírságot kaptak, de volt, ahol tettlegesen is felléptek ellenük.