A Paris Saint-Germain története során először nyerte meg a Bajnokok Ligáját, miután szombaton a müncheni fináléban 5–0 arányú győzelmet aratott az Internazionale felett, így megérdemelten szerezte meg a trófeát. A francia együttes ezzel triplázott, mivel korábban hazája bajnokságában és kupasorozatában is aranyérmes lett. A mérkőzésen a nagykárolyi Kovács István fújta a sípot, ezzel pedig történelmet írt, ő az első futballbíró, aki mindhárom európai kupa döntőjét vezette.

Az előzetes várakozásoknak megfelelően a francia csapat igyekezett a kezébe venni az irányítást, több veszélyes beadása is volt, mielőtt végletekig kijátszott helyzetből Asraf Hakimi megszerezte a vezetést. Az olasz alakulatnak csak védekezésre futotta az erejéből, egy gyors ellentámadás után pedig már kétgólosra nőtt a hátránya. Az első fél­idő második felében Simone Inzaghi legénységének pontrúgásokat követően ugyan akadtak kisebb kísérletei, azonban nagy lehetőséget a szünetig annak ellenére sem hoztak össze, hogy a párizsi gárda védelme elkövetett néhány hajmeresztő hibát. A Paris Saint-Germain ettől függetlenül is uralta a találkozót, támadói gyakran hozták nehéz helyzetbe jóval tapasztaltabb ellenfelüket.

A második felvonásban is a francia együttes maradt veszélyesebb, Hvicsa Kvarachelia kétszer is közelről lőtt kapu fölé. A 19 éves Dérisé Doué egy újabb kontrából tovább gyarapította az előnyt, majd a következő villámgyors, mindössze kétpasszos akció végén Kvarachelia tette még fölényesebbé a sikert. A párizsi alakulat kapusa, Gianluigi Donnarumma a 75. percben bravúrral mentett Marcus Thuram lövésénél, míg csapattársai a hajrában a csereként beállt Senny Mayulu találatával kiütötték riválisukat. Legutóbb így továbbra is 2018-ban a Real Madrid–Liverpool döntőben fordult elő, hogy mindkét gárda szerzett gólt, azóta a vesztes fél hétből egyszer sem volt eredményes, négyszer pedig 1–0 arányú végeredmény született.

Eredmény, Bajnokok Ligája, döntő: Paris Saint-­Germain–Internazionale 5–0 (gólszerzők: Asraf Hakimi 12., Dérisé Doué 20., 63., Hvicsa Kvarachelia 73., Senny Mayulu 87.).