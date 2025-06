Molnár Ede folytatta remek szereplését a Cross Country Eliminator (XCE) világkupa-sorozatban, ugyanis az első szakaszhoz hasonlóan vasárnap a második állomást szintén a negyedik helyen zárta. A 29 éves sepsiszentgyörgyi sportoló a Short Track futamot hetedikként fejezte be, így pontegyenlőséggel negyedik az összetettben. A háromszéki Európa-bajnok június 22-én az XCE világbajnokságon áll rajthoz Törökországban.

Tizenhat országból 38 kerékpáros érkezett a flamand városba, ahol újabb izgalmas erőpróba várt a népes mezőnyre. Molnár Ede magabiztosan teljesítve harcolta ki helyét a legjobb négy között, azonban a döntőben a remek rajt ellenére a negyedik helyen végzett. A világkupa-sorozat második szakaszán a holland világbajnoki címvédő Jeroen Van Eck győzött, a második meglepetésre a német Louis Krauss lett, míg az összetett szlovén éllovasa, Jakob Klemenčič a dobogó harmadik fokára állhatott. A székelyföldi kerékpáros a Short Track futamon is próbára tette magát, ellenben csak hetedikként zárt.

„Az időmérő a vártnál rosszabbul sikerült, emiatt végig utolsónak választhattam rajtpozíciót, viszont így is sikerült döntőbe verekednem magam. Belgiumban a pálya csúszott, ezért arra is figyelnem kellett, hogy esés nélkül megússzam. Bár a fináléban jól rajtoltam, a folytatás nem úgy alakult, ahogy szerettem volna, ezért a negyedik helyen végeztem. Elégedett vagyok az eredménnyel, mivel legutóbb több mint másfél hónappal ezelőtt versenyeztem, illetve az otthoni kedvezőtlen időjárás nehezítette a felkészülésem. Örülök, hogy összetettben továbbra is szoros a küzdelem” – mondta Molnár Ede.

Eredmények, XCE világkupa-sorozat: * 2. forduló: 1. Jeroen Van Eck (Hollandia), 2. Louis Krauss (Németország), 3. Jakob Klemenčič (Szlovénia), 4. Molnár Ede (Románia) * Short Track: 1. Matic Kranjec Žagar (Szlovénia), 2. Jeroen Van Eck, 3. Jarne Vandersteen (Belgium)... 7. Molnár Ede * az összetett állása: 1. Jakob Klemenčič 168 pont, 2. Edvin Lindh (Svédország) 150 pont, 3. Jeroen Van Eck 110 pont, 4. Molnár Ede 110 pont. (miska)