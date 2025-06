A férfiak versenyében a CSM Focșani döntetlennel kezdte az osztályozó tornát, miután remizett a Nagyváradi CSM együttesével, ezt követően viszont a Temesvári Politehnica és a Vidombáki Teutonok ellen aratott magabiztos sikert, így az élen végzett. A moldvai csapat mögött a Béga-parti alakulat zárt a második helyen, ugyanis könnyedén diadalmaskodott Brassó megyei riválisa felett, majd szoros küzdelmet követően múlta felül partiumi ellenfelét. A nők mezőnyében a CSM Târgu Jiu toronymagasan kiemelkedett, az olténiai gárda ellentmondást nem tűrve legyőzte a CSM Unirea Slobozia, a CSU Știința Bukarest és a CSM Slatina csapatát, ezáltal hibátlanul fejezte be a tornát. A második helyet a CSM Slatina kaparintotta meg, hiszen az Olt menti együttes a fővárosi és a Ialomița megyei alakulatot is állva hagyta. Az első és második helyezettek mellett várhatóan a következő idénytől a Nagyváradi CSM és a CSU Știința Bukarest is az első osztályban folytathatja, mivel a VSK Székelyudvarhely és a Nagydisznódi Măgura korábban bejelentette, anyagi gondok miatt ősztől a másod­osztályban indul.

Eredmények: * Bölények Ligája: Vidombáki Teutonok–Temesvári Politehnica 28–41, Nagyváradi CSM–CSM Focșani 28–28, Temesvári Politehnica–CSM Focșani 25–31, Vidombáki Teutonok–Nagyváradi CSM 27–30, Nagyváradi CSM–Temesvári Politehnica 24–26, CSM Focșani–Vidombáki Teutonok 34–24 * Virágok Ligája: CSM Slatina–CSU Știința Bukarest 33–28, CSM Unirea Slobozia–CSM Târgu Jiu 21–32, CSU Știința Bukarest–CSM Târgu Jiu 19–30, CSM Slatina–CSM Unirea Slobozia 38–28, CSM Unirea Slobozia–CSU Știința Bukarest 24–30, CSM Târgu Jiu–CSM Slatina 40–30.

Az osztályozó tornák végeredménye: * férfiak: 1. CSM Focșani 7 pont, 2. Temesvári Politehnica 6 pont, 3. Nagyváradi CSM 4 pont, 4. Vidombáki Teutonok 0 pont * nők: 1. CSM Târgu Jiu 9 pont, 2. CSM Slatina 6 pont, 3. CSU Știința Bukarest 3 pont, 4. CSM Unirea Slobozia 0 pont. (miska)