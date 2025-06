A közel ötperces gólcsendet Manhercz fórban eleresztett lövése törte meg, azonban a túloldalon azonnal érkezett a válasz. A szerbek átvették a vezetést, Fekete Gergő megpattanó kísérletével viszont az FTC is hamar egyenlített. Az első negyedben Nikola Lukić tarthatatlan volt, az ellenfél részéről csak a szerb talált a kapuba, aztán Dušan Mandić megszerezte a címvédő harmadik gólját (3–3). A második negyed magyar találattal indult, majd Lukić negyedszer sem hibázott. A csapatok továbbra is leginkább csak ember­előnyből szereztek gólt, előbb a Ferencváros olasz klasszisa, Edoardo Di Somma, utána a Novi Beograd görög játékosa, Dimitriosz Szkumpakisz villant meg (5–5). A harmadik felvonásban is a fórok kihasználása vált hangsúlyossá, előbb Lukić lőtte meg hálószaggató gólját, akinek a teljesítményét a magyar együttestől Sztilianosz Argiropulosz másolta le. Lukić a következő támadásban távolról is pontosan célzott, ellenben Manhercz szintén klasszisgólt lőtt, aztán újabb létszámfölényes találatával ismét vezetett a magyar bajnok (8–7), sőt, Fekete góljának köszönhetően először nőtt kettőre a különbség. A folytatásban ellenakcióból Jansik Szilárd továbbított a hálóba, ám a szünet előtt szépített a szerb gárda (10–8). Az utolsó nyolc percet Manhercz felső lécről bevágódó lehetősége vezette fel, majd közelebb zárkózott a belgrádi alakulat. Ezt követően Vámos Márton iratkozott a gólszerzők közé, a hajrában pedig Angelosz Vlahopulosz életben tartotta a Novi Beograd reményeit, azonban Manhercz eldöntötte az összecsapást.

Eredmények, négyes döntő: * elődöntők: Novi Beograd–Barceloneta 15–14 – ötméteresekkel, FTC-Telekom–CN Marseille 14–11 * bronzmérkőzés: Barceloneta–CN Marseille 19–9 *döntő: FTC-Telekom–Novi Beograd 13–11.