A rendellenességek korai észlelése életet menthet, míg egy későn felfedezett bőrelváltozás akár végzetes is lehet – állítja Kelemen Orsolya bőrgyógyász, aki a múlt héten zárult ingyenes háromszéki melanómaszűrés kovásznai és bodzafordulói vizsgálataiért felelt. A négy kórházban végzett szűrésre 274-en jelentkeztek, a szakorvosok négy személynél találtak rákgyanús elváltozást, ezeknél további vizsgálatokat javasoltak.

A melanóma világnapja (május 7.) alkalmából a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban, a kézdivásárhelyi municípiumi kórházban, a kovásznai és a bodzafordulói városi kórházban meghirdetett bőrrákszűrésnek a bőrelváltozások esetén előforduló rosszindulatú folyamatok korai felismerése volt a célja. Ha valakinek nagyon sok anyajegye van a testén, és azok állandóan változnak, vagy különböző tünetek jelentkeznek, mint viszketés, égő érzés, fájdalom, illetve ha munkájuk okán folyamatosan napfénynek vannak kitéve, vagy anyajegyük állandó súrlódási felületen van, gyakrabban kell ellen­őriztetniük azokat, ezért az anyajegyek vizsgálata egyénre szabott – véli Dénes László bőrgyógyász főorvos. A mela­nóma alattomos módon, sokszor teljesen tünetmentesen jelentkezik, de ha időben észrevesszük, gyógyítható, ezért is fontos, hogy rendszeresen ellenőriztessük az anyajegyeinket, ha bizonytalanok vagyunk – hangsúlyozza Mild Edit bőrgyógyász főorvos. A megyei kórház előbbi két szakorvosa mellett Orosz-Fekete Eszter kézdivásárhelyi bőrgyógyász is nagyra értékeli a szűrést, szerinte egyre többen tudatosítják, nem szabad megvárni, amíg baj lesz, az első jeleknél el kell menni a megelőző vizsgálatra. Az utóbbi időben többen érkeznek vizsgálatra konkrét kérdéssel saját megfigyelés alapján, és a fiatalok elhozzák szűrésre szüleiket, nagyszüleiket is – állítja a kézdivásárhelyi orvos.

A megyei kórház sajtóosztályának tájékoztatása szerint évről évre növekszik a melanómával diagnosztizált és kezelt páciensek száma a sepsiszentgyörgyi kórházban, míg 2023-ban tizenhat új esetet jegyeztek, ebből hét nő és kilenc férfi, 2024-ben huszonhárom új eset szerepelt a nyilvántartásban, tizennégy nő és kilenc férfi.