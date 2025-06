A háromszéki árvízkárosultak megsegítését célzó, tízmillió forint azonnali pénzbeli gyorssegély folyósítását jelentette be tegnap Sepsiszentgyörgyön Nacsa Lőrinc, a magyar kormány nemzetpolitikai államtitkára. A budapesti kormány képviselője Nagyborosnyón és Kovásznán tartott terepszemlét, előbbi településen az Ökumenikus Segélyszervezet által összegyűjtött, tisztító- és fertőtlenítőszerekből álló első adag segélyszállítmány szétosztásában is részt vett.

Nacsa Lőrinc Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke társaságában kereste fel a Nagyborosnyót, majd Kovászna városát. Az államtitkár és a megyei testület elnöke mind Sepsiszentgyörgyön, majd Nagyborosnyón is hangsúlyozta, hogy Székelyföld békeidőben is, de a bajban egyaránt számíthat a magyar kormányra, és ez fordítva is igaz, a bajban a magyarok összefognak.

Tamás Sándor fel­idézte, így történt 2010-ben is, amikor Magyarországon Devecseren volt gond a vörösiszap-katasztrófa idején, amikor településeket öntött el a zagytározóból kiáradó vörösiszap. Akkor Sepsiszentgyörgy önkormányzata, illetve Kovászna Megye Tanácsa három-három millió forinttal tudta támogatni az érintetteket, most pedig Magyarországon a sor, hogy segítsen. Ezért érkezett Székelyföldre, Háromszékre a magyar kormány nemzetpolitikáért felelős államtitkára, aki tízmillió forintnyi pénzbeli gyorssegélyt adott át a megyének.

Nacsa Lőrinc kifejtette, hogy az erdélyi, háromszéki magyarok a bajban és békeidőben is számíthatnak az anyaország segítségére. Most baj van, összefogásra van szükség, az árvíz oly súlyos helyzetet okozott. Nacsa Lőrinc elmondta, hogy a református egyházon keresztül eljuttatott pénzbeli gyorssegély mellett az Ökumenikus Segélyszervezettel közösen tisztító-, mosó-, fertőtlenítőszereket is hoztak a családoknak. Az államtitkár tájékozódni, terepszemlére is jött, hogy felmérjék, milyen további segítségre van szükség, mivel tud hozzájárulni a magyar kormány a bajbajutottak támogatásához. A nemzetpolitikai államtitkárság jelentést készít, és a további segítségnyújtás az ebben a jelentésben leírtak mentén történik majd.

Sürgősen el kell kezdeni a takarítást

Az államtitkári látogatás első állomása Nagyborosnyó volt, ahol az elmúlt napok áradásai a legjelentősebb rombolást okozták, 125 házban tett kárt a víz, az otthonok jelentős része lakhatatlanná vált. A községben az ár nagy része visszavonult, ám ezzel újabb gond is jött, mert az iszap, a homok, a hordalék, a törmelék, a szemét, a trágyalé hátramaradt, és közben 25–30 fokos melegre lehet számítani. Ez azt jelenti, hogy az érintett ingatlanokban ez a rengeteg hordalék, mint egy „kuktában”, elkezd főni, ezért a takarítást, fertőtlenítést minél hamarabb el kell kezdeni a lakásokban, udvarokban, az utakon, hogy elejét vegyék a fertőzéseknek – hívta fel a figyelmet Tamás Sándor. Az Ökumenikus Segélyszervezet által összegyűjtött tisztító- és fertőtlenítőszerekre ezért volt nagy szükség, s azt tegnap el is kezdték szétosztani. Amint a takarítás, fertőtlenítés megtörtént, elkezdődhet az ár által elöntött ingatlanok, otthonok helyreállítása. Nacsa Lőrinc szerint a tízmillió forintos gyorssegély építőanyagok, berendezési tárgyak beszerzésére fordítható. Tamás Sándor jelezte, hogy a megyei önkormányzat is forrásokat különít el a szükséges építőanyagok, bútorzat, berendezési tárgyak beszerzésére a bajba jutott családok számára.

Rétfalvi Dorottya, az Ökumenikus Segélyszervezet Országos Segélyközpontjának vezetője lapunknak elmondta, hogy múlt péntek óta jelen vannak Nagyborosnyón. Az első feladatuk az volt, hogy minden, az árvíz által sújtott bajbajutotthoz eljussanak, és felmérjék a károkat. Azt tapasztalták, hogy a bútorzat, a berendezési és használati tárgyak, ruhaneműk, ágyneműk mind tönkrementek, eláztak, használhatatlanná váltak, semmijük sem maradt a családoknak. Az emberek arról számoltak be, hogy elsősorban bútorokra, matracokra, ágyneműkre, ruhaneműre lesz minél hamarabb szükségük.

Tamás Sándor arra is kitért, hogy az esőzések és az áradások tíz települést érintettek Háromszéken. Az ár több mint 4500 hektár termőföldet, legelőt, kaszálót öntött el, 250–300 családot kellett kitelepíteni. Az elnök méltatta a példás, nem csak helyi, de megyei, illetve a szomszédos megyékből érkező segítséget, összefogást. Sokan ivóvizet, élelmet ajánlottak fel, illetve mozgókonyha működik Nagyborosnyón éppúgy, mint a szintén súlyosan érintett Kökösbácsteleken a kár­elhárítást végzők, valamint azok számára, akik megrongálódott otthonaikban nem tudnak főzni. Tegnap reggelig Nagyborosnyón 43 elárasztott udvarból szivattyúzták ki a vizet, Kökösbácsteleken pedig a károsultaknak szükséges termékeket, állateledelt szállítottak ki. Az elnök hangsúlyozta, Nagyborosnyón van a legnagyobb gond, ám egyetlen érintett település sem marad támogatás nélkül, senkit nem hagynak bajban.

Bodor János, Nagy D. István