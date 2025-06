Krakkó után itthon is bemutató

Lengyel koreográfus, Eryk Makohon rendezésében készült az M Studio Mozgásszínház Dirty Dancing című legújabb előadása, amelyet először a krakkói Cricotekában (Tadeusz Kantor Művészetének Dokumentációs Központja) mutattak be május 25-én. Az előadás sepsiszentgyörgyi bemutatóját ma 19 órától tartják. A Háromszék Táncstúdióban látható előadás nem az 1987-es filmklasszikus újraértelmezése, inkább a „piszkos tánc” kifejezés metaforája.

A produkció ajánlója szerint az alkotók nem pusztán mozgáskoreográfiaként, hanem a társadalmi normák átlépésének performatív aktusaként értelmezik a táncot: etikai, esztétikai és érzelmi értelemben. „Minden művész kidolgozta saját színpadi alteregóját, valamint a kínos, nevetséges és örömteli helyzetek között egyensúlyozó mozdulatok és gesztusok sorát. A folyamat kulcseleme a bűnös élvezet volt – amelyet nem a popkultúra szórakoztatásaként, hanem a társadalmi korlátok átlépésének és a komfortzónák határainak teszteléseként értelmeztek. Ebben az értelemben a Dirty Dancing nem olyan előadás, amelyet biztonságos távolságból, racionálisan elemezhetünk. Ez egy olyan esemény, amely testi és érzelmi szinten vonja be a nézőt, empátiára, másodkézből átélt szégyenérzetre és közös nevetésre hív” – fogalmaznak az alkotók, hozzátéve: az ő táncuk tisztátalan, szégyenteljes, kéjes, zavaró – ugyanakkor felszabadító és átalakító.

Eryk Makohon koreográfus, a Krakkói Táncszínház alapítója és vezetője. Állandó oktató a krakkói Stanisław Wyspiański Színházművészeti Akadémia Táncszínházi Karán. Paweł Łyskawával együtt a Rollercoaster című táncelőadás-sorozat alkotója és kurátora, amelyet 2018 októbere óta a krakkói Cricotekában mutatnak be.

Márton Imola társulatvezető lapunknak elmondta, hogy az előadás próbafolyamata három szakaszban zajlott, melyek közül az első kettőt Sepsiszentgyörgyön, a harmadikat Krakkóban tartották, ahol közel két hétig próbáltak. Az ottani nyilvános főpróba és a bemutató is nagyon jól sikerült, a végén állva tapsolt a közönség. A krakkói táncszínházban az a szokás, hogy előadás végére papírt-írószert tesznek ki a nézőknek, akik névtelenül leírhatják véleményüket a látottakról. Az M Studio előadásáról nagyon izgalmas és egymástól igen különböző gondolatok, észrevételek születtek, a közönség sokféleképpen értelmezte az előadást. Többen azt írták, hogy újra megnéznék a produkciót, ezért a későbbiekben szeretnék még játszani Krakkóban – számolt be lapunknak Márton Imola. Arról is mesélt, hogy a lengyel alkotók – a rendező, valamint Paweł Łyskawa koreográfus assszisztens és Daria Kubisiak dramaturg – rendkívül felkészültek voltak, jó hangulatban zajlott a teljes próbafolyamat, ezért szeretnék folytatni velük az együttműködést.