Csókay András a Tudástáron

Csókay András nemzetközi hírű magyar idegsebész Krisztussal a bánat is örömmé tud változni címmel tart előadást június 5-én, csütörtökön 18 órától a kézdivásárhelyi Gábor Áron Szakképző Líceum amfiteátrumában.

Össznemzeti Zarándokvonat Sepsiszentgyörgyön

A tavalyi évhez hasonlóan idén is útjára indul a Csíksomlyó Expressz – Székely Gyors Össznemzeti Zarándokvonat a csíksomlyói pünkösdi búcsúba és az Ezeréves határhoz Gyimesbükkre. A zarándokvonat június 6-án, pénteken 19.59-kor érkezik meg Magyarországról Sepsiszentgyörgyre és 26 perc tartózkodás után 20.25-kor indul tovább Csíkszereda irányába. A vonattal érkező zarándokokat Sepsiszentgyörgy Önkormányzatának szervezésében idén is kürtöskaláccsal, pogácsával, és a Rétyi Kováts András Ifjúsági Fúvószenekar üdvözlő muzsikájával, valamint a magyar és székely himnuszok eléneklésével fogadják. A Csíksomlyó Expressz – Székely Gyors Össznemzeti Zarándokvonat egy olyan különjárat, amely minden évben csupán egy alkalommal, pünkösd közeledtével közlekedik. A szerelvény 16 kocsiból áll, ezeket a Tamási Áron arcképével díszített mozdony húzza. A Csíksomlyó Expressz Szombathelyről indul és Budapesten csatlakozik a Székely Gyorshoz, majd a két összekapcsolt különvonat közösen, Össznemzeti Zarándokvonatként halad tovább. Az előző évekhez hasonlóan a két vonaton 1100 zarándok utazik. A Budapestről Csíkszeredába, a csíksomlyói búcsúra tartó zarándokokat első székelyföldi megállójukon idén is köszönthetik a sepsiszentgyörgyiek.

Erdély nagykövete a világban

A címertan világnapján, június 10-én ünnepli működésének 10. évfordulóját a sepsiszentgyörgyi székhelyű Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület a Székely Nemzeti Múzeumban. A Bartók Béla-teremben 18 órakor kezdődő rendezvény házigazdája Vargha Mihály múzeumigazgató, köszöntőt mond Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, majd az egyesület elnöke, Szekeres Attila István nemzetközi címerakadémikus Erdély nagykövete a világban címmel tart előadást a szervezet elmúlt tíz évének történetéről, nemzetközi szerepléseiről és elismeréseiről, ugyanakkor betekintést nyújt kevésbé ismert címer- és zászlótörténeti kérdésekbe. A rendezvény mindenki számára nyitott.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. A Hazától hazáig című előadás kamaraváltozatát, a Tiszán innen, Dunán túl címűt ma Esztelneken 19 órától a művelődési házban, június 29-én, vasárnap 16 órától Székelyderzsben, a kultúrotthonban játsszák a 210. Jégverés-napi határkerülés és XXIII. Falunapok keretében.

VENDÉGJÁTÉK. Az Udvarhely Néptáncműhely Ritka Magyar című előadása Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban június 11-én, szerdán 19 órától kezdődik. Jegyet a központi jegyirodában vásárolhatnak az érdeklődők.

Kiállítás

TEXTILKIÁLLÍTÁS. Csomák Lászlóné textilkiállítása nyílik Textilhullámok címmel június 5-én, csütörtökön 17 órakor a sepsiszentgyörgyi unitárius egyházközség tanácstermében. A kiállítás június 24-ig tekinthető meg hétköznapokon 9 és 13 óra között.

BÍRÓ MELINDA kiállítása megtekinthető június 6-án, pénteken 18.30-tól a sepsiszentgyörgyi református vártemplomi udvarban az Öt nyáresti koncert megnyitója előtt.

Zene

GYERTYAFÉNYES KONCERT. A sepsiszentgyörgyi református vártemplomban június 6-án, pénteken 19 órától a Serenata koncertsorozat keretében különleges találkozás lesz fény és zene között, ahol a gitár – Szigeti Bence – és a cselló – Dénes Dorottya – szenvedélyes párbeszéde repít el a mediterrán világ legszebb tájaira. A belépés díjtalan.

A KÁLNOKY CASTLE CONCERT. A miklósvári Kálnoky-kastély kertjében a programsorozat célja, hogy egyedülálló környezetben, világszínvonalú művészek tolmácsolásában hozza el a közönséghez a filmművészet és a zene nagy pillanatait. A koncertsorozat előadásai két időpontban – 17.30-kor proseccóval, valamint 20.30-kor háromfogásos vacsorával – kerülnek megrendezésre, korlátozott számú, 60 fős közönség előtt. A délutáni koncertek új helyszínen, a kastély mesebeli palotatermében csendülnek fel, a vendégeket pezsgővel fogadják. Az esti koncertekre továbbra is a borospincéből kialakított helyiségben, gyertyafényes, ex­kluzív vacsora mellett kerül sor, ami garantáltan felejthetetlen élményt biztosít. Június 6-án, pénteken: Inspired by ENYA – Diana Ichim (zongora), Magdalena Suciu (hegedű).

ORGONÁK ÉJSZAKÁJA. Nagy László Adrián orgonaművész és Nagy Bernadett fuvolaművész közös hangversenyére kerül sor a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban június 7-én 20 órától.

LOVASI ANDRÁS gitárkoncertje június 7-én, szombaton 20 órától kezdődik a sepsiszentgyörgyi Szimplában. Jegyek az ambilet.ro oldalon kaphatók.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6.45-től Ébredjen a Mária Rádióval!, 7.05-től Ima a hivatásokért, 7.30-tól szentmise Csíksomlyóról a kegytemplomból, 8.10-től A hét plébániája, 9 órától imaszándékok fogadása, 9.15-től Dicsőséges rózsafüzér, 9.50-től Jézus Szíve litánia, 12 órától Mennynek Királyné Asszonya, 12.05-től Zsolozsma – napközi imaóra, 12.15-től Déli magazin.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16 órától Mágikus állatok iskolája 3. – Az erdő napja (románul beszélő), 16.15-től Diplo, a kis dinó (magyarul beszélő), 18 órától Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar zenés vígjáték), 18.15-től A saját képére (román feliratos), 20 órától Mission: Impossible – A végső leszámolás (magyarul beszélő), 20.15-től Santa Vittoria titka (román feliratos).

Röviden

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos ma 13 és 15 óra között fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsot igénylőket.

VÍZELZÁRÁS. Ma 8–15 óráig a tűzcsapok javítási munkálatai miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Sepsiszentgyörgyön a Borvíz utcában a 124-es házszámtól a város kijáratáig az utca mindkét oldalán; a Gyere haza program keretében épült házaknál; a Gyárfás Győző, a Grigore Păltineanu és a Víztartály utcában.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékot, régi ruhákat szállít el ma Gelencén, csütörtökön Haralyban és Gelencén. Honlap: tega.ro.

NYÁRI NYITVATARTÁS. A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban június 3-tól életbe lépett a nyári nyitvatartási rend: keddtől vasárnapig naponta 9–17 óráig látogatható az intézmény (hétfőn zárva). Tárlatvezetésre, illetve csoportos látogatásra is van lehetőség – részletek a sznm.ro honlapon.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai 392-es Dona (0372 409 392) gyógyszertár az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator gyógyszertár (0267 362 961) tart nyitva.