Idén három másodosztályú csapat harcolta ki az élvonalba jutást, a bajnok FC Argeș és az FK Csíkszereda után az osztályozón az FC Metaloglobus Bukarest hatalmas meglepetésre búcsúztatta a Jászvásári Poli együttesét, így júliustól története során először szerepelhet a SuperLigában. Az FC Voluntari is közel volt ahhoz, hogy borítsa a papírformát, ám az Unirea Slobozia tizenegyespárbaj után megőrizte tagságát az első osztályban.

Az Unirea Slobozia hétfőn egygólos hátrányból kezdte a visszavágót Clinceni-ben, miután idegenben 2–1-re alulmaradt az FC Voluntari ellen. A házigazdák a szünet előtt előnybe kerültek, a 41. percben Bachana Arabuli egy kiugratás után megszerezte a vezetést. Bár a partjelző először lest mutatott, végül a videóbíró közbelépésének köszönhetően a játékvezető érvényesítette a gólt. A második félidőben az Ilfov megyei alakulat mezőnyfölényben játszott, többször is egyenlíthetett volna, viszont Adrian Mihalcea együttesének védelme és kapusa állta a sarat. Mivel a hosszabbításban sem született újabb találat, tizenegyespárbaj döntött, ahol a Ialomița megyei gárda kihagyta az első büntetőlövést, majd a következő négyet értékesítette, míg riválisa csak háromszor volt eredményes, így a sárga-kék mezesek júliustól továbbra is a SuperLigában szerepelhetnek.

A másodosztályban ötödik helyen végző FC Metaloglobus Bukarest vasárnap hatalmas meglepetésre kiejtette az esélyesebbnek tartott Jászvásári Poli csapatát, ezáltal története során először jutott az élvonalba. A fővárosi és a moldvai alakulat döntetlen állásról kezdte a második felvonást, mi­után az első mérkőzésen nem bírtak egymással (1–1). A szintén Clinceni-ben rendezett találkozón Vasile Miriuță legénysége több lövéssel próbálkozott, azonban ezek rendre pontatlanok voltak. A kihagyott helyzetek megbosszulták magukat, mivel a hajrában a bukaresti gárda belőtte a győztes találatot: a 85. percben Dragoș Huiban gurított a hálóba. A Ianis Zicu irányította labdarúgók megnyerték a párharcot, így a 2. Ligában töltött nyolc év után nyártól a legjobbak ellen bizonyíthatnak, míg a jászvásári együttes a következő idénytől a feljutásért küzdhet.

Eredmények, osztályozó, visszavágók: FC Metalo­globus Bukarest–Jászvásári Poli 1–0 (gólszerző: Huiban 85.) – összesítésben: 2–1, Unirea Slobozia–FC Voluntari 1–0 (gólszerző: Arabuli 41.) – tizenegyesek után 4–3 – összesítésben: 3–2. (miska)