Venture Studio néven új gazdasági központ nyílt Sepsiszentgyörgyön. A StartUp HUB vezetői sajtótájékoztatón jelentették be, hogy az ország első minősített passzív irodaházának földszintjén a térség első ilyen jellegű gazdasági központját rendezték be.

A Start Venture Studio, rövidítve Start VS (a venture capital mintájára, ami kockázati tőkét jelent) küldetése az erdélyi startupok nemzetközi piacra lépésének elősegítése, és partnerszervezete a már eddig is működő StartUp HUB-nak – hangzott el a tájékoztatón, amelyen Grüman Róbert tech-vállalkozó, a szervezet ügyvezető igazgatója, Oltean Csongor, a HUB operatív vezetője mellett a budapesti „startup ökoszisztéma” ismert szereplőiként Balogh Petya, a STRT Holding alapítója, valamint Egerszegi Krisztián, a MiniCRM cégépítője is részt vett. A magyarországi szakemberek egyébként annak apropóján is látogattak Háromszékre, hogy a múlt hét végén Bálványoson tartottak tréninget több mint kétszáz magyar vállalkozónak, elsősorban a mesterséges intelligencia használatáról.

Nem követni, diktálni

Grümann Róbert szerint a Start Venture Studio egy új gazdasági korszak indulását jelenti Erdélyben, hiszen olyan startup-ökoszisztémát kíván építeni, amely nem követi, hanem diktálja az innováció ritmusát. Aki belép ebbe a stúdióba, az nemcsak íróasztalt és wifit talál, hanem egy támogató közösséget és egy lehetőséget, hogy megváltoztassa a világot – fogalmazott az ügyvezető. Immár közel négy éve igyekeznek segíteni az induló vállalkozókat, elsősorban uniós pályázatokkal, a 25 ezer eurós támogatás révén például száz fiatal kapott lehetőséget, de a támogatás nem is a pénz miatt jelentős, hanem az a két év fontos, amíg a kedvezményezett részt vesz a képzéseken, összerak egy üzleti tervet és megvalósítja azt. Grümann Róbert ugyanakkor a legújabb, tízmillió eurós keretösszegű pályázati programról is beszélt, amelyben több mint hétszáz potenciális „start­uper” vesz részt, most zajlanak az üzleti versenyek, két-három hónap múlva már be is tudják mutatni azt a több mint száz fiatalt, akik egyenként 60 és 100 ezer euró közötti támogatásban részesülnek.

Ötletben jók, értékesítésben kevésbé

Balogh Petya, Magyarország egyik legismertebb kockázati („angyal-”) befeketetője, a Cápák között televíziós showműsor szereplője szerint egy cég eredményei úgy jönnek, ahogy a cégvezetők tanulnak, és e téren nagyon gyümölcsöző együttműködés alakult ki a StartUp HUB-bal. Határon innen és túl a magyar vállalkozók nagyon jók abban, hogy furfangos, jó ötleteket találjanak ki, de abban kevésbé, hogy el is tudják adni. Pedig egy jó ötlet mit sem ér piac nélkül, a legnagyobb hiányosság a validáció hiánya, vagyis hogy az ötletgazdák nem tesztelik elég korán és elég bátran a terméküket valós piaci környezetben – fogalmazott a szakember, ezért fontos egy olyan stúdió, amely stratégiai szemlélettel képes üzleti gondolkodást, validációs folyamatokat és befektetői logikát vinni a legkorábbi szakaszban lévő start­upoknak egy kis induló tőke mellett. Mindez az egész régió számára játékszabály-módosító lépés lehet, hiszen a Start Venture Studio összekapcsolja az induló cégeket a globális startup-vérkeringéssel, ahol a verseny éles, de a lehetőségek határtalanok – mondta, aki szerint a hihetetlenül gyorsan fejlődő mesterséges intelligencia fel fogja fordítani az üzleti életet is, ezért arra biztat mindenkit, hogy használja ki az ebben rejlő verseny­előnyt. Közös küldetésünk, hogy legyen minél több sikeres magyar vállalkozás, amely kijut a világpiacra nagyot alkot és tőkét, vállalkozói kultúrát, technológiát, tudást hoznak a gazdaságba – fogalmazott a befektető.

Rendszerben kell gondolkodni

Egerszegi Krisztián, a Cég­építők alapítója és a Mini­CRM cégépítője szerint a tudás önmagában mit sem ér, ha nem alkalmazzák a gyakorlatban. A cégépítés már rég nem ösztön, hanem adat, fontos hogy rendszerben tudjunk gondolkozni, struktúrákat építsünk. Ma egy vállalkozás nem lehet sikeres, ha nem mér, nem automatizál és nem optimalizál, az adatvezérelt menedzsment nem luxus, hanem a túlélés záloga és a növekedés motorja. Különösen a startup világban, ahol a gyors reakcióidő és a hatékonyság dönt piaci siker és a kudarc között – fogalmazott a vállalkozó, aki szerint a Start Venture Studio azért kiemelkedően fontos, mert ezeket az eszközöket és szemléletet már az alapítás pillanatában elérhetővé teszi a fiatal vállalkozóknak. Nem csupán irodát ad, vagy tanácsadással szolgál, hanem digitális gondolkodást, struktúrát, és olyan menedzsment­alapokat, amelyekkel később nemcsak regionálisan, hanem nemzetközileg is versenyképes vállalatokká válhatnak. Egerszegi egyébként Jövőkép című könyvét is ajánlotta az érdeklődőknek.

Portfólió

A Start VS már induláskor ígéretes cégportfólióval kezdte meg működését: a DreamJobs Romania egy újgenerációs, adatalapú toborzási technológiát alkalmazó állásportál, amely a munkaerőpiaci hatékonyság új szintjét képviseli; a Stayhere.ro olyan fenntarthatóságra épülő szállásmegosztó platform, amely már most a nemzetközi skálázódás útján jár, miközben a zöld gazdaság iránti elkötelezettségével tűnik ki; az IMPACT Consulting az EU-finanszírozási intelligenciára specia­lizált tanácsadó startup, amely a kis- és középvállalkozások stratégiai partnereként működik a pályázati források világában; a Code Studio pedig agilis fejlesztői labor, amely szoftver-megoldásokkal támogatja a startupok gyors piacra lépését és technológiai innovációját.

A tájékoztatón elhangzott: a központ helyszínének kiválasztása is üzenetértékű, Románia első minősített passzív irodaházában kezdték meg működésüket, ezzel is kifejezve a környezettudatos, innovatív, közösségközpontú szem­léletet.

Közösségépítés

A mi szerepünk nemcsak az, hogy infrastruktúrát adjunk, hanem hogy olyan közösséget formáljunk, ahol a tudás, a kapcsolatok és a lehetőségek összeérnek, hiszen a jövő gazdasága a széles együttműködésből születik – összegezte az új intézmény küldetését Oltean Csongor, a HUB operatív vezetője. Kiemelte, a StartUp HUB cégcsoport jelenleg 50 állandó munkatárssal dolgozik azon, hogy több mint 30 millió euró összértékű európai uniós fejlesztési projektet valósítson meg – ezek középpontjában a vállalkozói kompetenciák növelése, a digitális transzformáció és a piacképes tudás fejlesztése áll.