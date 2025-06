Élelmiszert, önkénteseket küldenek Háromszékre

Szabján Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Vészhelyzetkezelési Szolgálatának vezetője a elmondta: a segélyszállítmány azonnal fogyasztható konzervételeket, tartós élelmiszert, több száz ember ellátására elegendő meleg ételhez szükséges alapanyagot, illetve tisztálkodószereket és higiéniai termékeket is tartalmaz. A helyszínre viszik a segélyszolgálat mobil konyháját is, amellyel Kökösben végeznek majd étkeztetést. Emellett technikai segítséget nyújtanak a házak kiszárításához és fertőtlenítéséhez. Az ehhez szükséges eszközök – fertőtlenítőszerek, gumicsizmák, nagy teljesítményű szivattyúk, ipari falszárító gépek és a készülékeket árammal ellátó aggregátorok – is útnak indultak a tegnap reggeli szállítmánnyal a szeretetszolgálat erdélyi bázisára, Mikóújfaluba. Innen könnyen megközelíthető Kökös, ahol a Magyar Máltai Szeretetszolgálat emberei látnak majd el szolgálatot – tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy a magyar csapat a Romániai Máltai Szeretetszolgálattal együttműködve végzi munkáját. Hozzátette, hogy most kilenc emberük indult el a helyszínre. A szeretetszolgálat munkatársai kéthetes időintervallumokban előre tervezve, heti váltásban látnak majd el szolgálatot a helyszínen, mindig az adott helyzet elvárásaihoz igazodva. Mindaddig így tesznek, amíg szükség lesz segítségre – mondta.

Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője kifejtette, hogy azok az ipari falszárító gépek, amelyeket most Erdélybe küldtek, különösen fontos szerepet játszanak abban, hogy az átázott falú épületek egyenletesen száradjanak ki, így megőrizzék a statikai egyensúlyukat. Ellenkező esetben a lassabban száradó falrészek megrepedhetnek, az épület pedig a száradás során megrogyhat – hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy a jelenlegi szállítmánnyal tizenkét ilyen gépet küldtek az árvíz sújtotta területre.