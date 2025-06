Nawrocki nyert, Tusk bizalmi szavazást kezdeményez

Következő írásunk

2014-ben az alkotmánybíróság alkotmányosnak nyilvánította a vagyon- és érdekeltségi nyilatkozatok közzétételi kötelezettségét. De az már régen volt, és azóta sok víz lefolyt a Dâmbovițán és most a Feketeügyön. (De korrupciós, fekete ügyek mindig is voltak.) Most az alkotmánybíróság úgy döntött, hogy az említett nyilatkozatokat nem kell közzétenni az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) és más közintézmények honlapján, és nem kell kiterjedniük a házastársak és a gyerekek jövedelmére és javaira.