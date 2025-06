Trianonra emlékeztek Szörcsén

Megemlékező műsorukat ma a Felsőlemhény fölötti Poszkár-tetőn, a nemzeti emlékhelyen megszervezett eseményen is előadják. Biró Erika lelkipásztor pár gondolattal vezette be a megemlékezést, megköszönve a fiatalok lelkesedését, és biztatva őket, hogy a múlt ismerete és a hagyományok tovább őrzése ne maradjon ki az életükből. A Poszkár-tetőn tartandó megemlékezésen a Hazajáró stábja is jelen lesz. (iochom)