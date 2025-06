Átláthatatlansági törvény

2014-ben az alkotmánybíróság alkotmányosnak nyilvánította a vagyon- és érdekeltségi nyilatkozatok közzétételi kötelezettségét. De az már régen volt, és azóta sok víz lefolyt a Dâmbovițán és most a Feketeügyön. (De korrupciós, fekete ügyek mindig is voltak.) Most az alkotmánybíróság úgy döntött, hogy az említett nyilatkozatokat nem kell közzétenni az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) és más közintézmények honlapján, és nem kell kiterjedniük a házastársak és a gyerekek jövedelmére és javaira.

Ügyvivő miniszterelnökünk, Cătălin Predoiu szerint ez korlátozza a köztisztségviselők vagyonnyilatkozatainak, vagyonának átláthatóságát, és bizony ezt ő sem nézi jó szemmel. A most leköszönt elnök, Ilie Bolojan is megmondta, hogy közhivatalok betöltése esetén az ilyen nyilatkozatok közzététele jót tesz, mert fékként működik és elejét veszi a túlzásoknak. (Most aztán még féktelenebbül lehet gazdagodni?) Azt is írta a Facebookon, hogy: „Sajnos láthatjuk, mi történik egyes állami tulajdonú vállalatoknál, ahol a jövedelmeket titkosították.” (A vállalat veszteséges, vezetői nyereségesek.)

Arra gondolhatott, hogy az állam hátán meggazdagodók kissé szégyellik magukat nagy jövedelmük és vagyonuk miatt, és fékezik további meggazdagodásukat, amikor már annyi pénzük, ingatlanjuk van, ami nem fér el bankszámláikon vagy telekkönyveiken, s ezért a feleség, gyerekek, anyós bankszámláira, telekkönyveikre kell azokat átíratni.

Új elnökünk, Nicușor Dan is közölte, hogy igenis, közzé fogja tenni – ha máshol nem, az elnöki hivatal oldalán – a vagyonnyilatkozatát. Úgy látszik, hogy polgármesterként nem tett szert szégyenletesen nagy vagyonra, amelyet élettársára vagy gyermekeire kellene testálnia. (Majd meglátjuk, hogy tíz év alatt, ha elnök marad, mire viszi anyagilag, bár neki jövedelemhozó kiadó lakásai nincsenek, mint Iohannisnak.)

A Szociáldemokrata Párt újdonsült ügyvivő elnöke, Sorin Grindeanu is azt mondta, hogy az átláthatóságot támogatja. (Bár ő is erősen ragaszkodott a sok pénzzel gazdálkodó szállítási minisztériumhoz.)

Egy tiszteletbeli elnöki tanácsos, Dragoș Atanasiu viszont kijelentette, hogy nem akarja kommentálni az alkotmánybíróság döntését, de az tény, hogy vannak ékszerei, festményei, és az az ő dolga, nem a szomszédoké, a rokonoké, és még az utcai tolvajoké sem, azok intim ügyek. Persze azokat bevallja, de nem tenné kirakatba. Azt is állítja, hogy a nyilvános vagyonbevallásra ezelőtt 15 évvel volt szükség, mert akkor jó eszköz volt a korrupció ellen, de úgy látja, most az csökkent. (Olyan kicsi lett, hogy ráférne egy kis növekedés?) Ennek ellenére azt is mondja, hogy szükség van az átláthatóságra, de szükség van hozzáértő emberekre az adminisztrációban, ezért kell a fizetésükhöz nyúlni. (Gondolom, emelni.) Hülyeségnek tartja a közéleti méltóságok vagyonbevallásának nyilvánosságra hozatalát. Erre a neves újságíró, Cristian Tudor Popescu azt írja, említett elnöki tanácsos azt sugallja, hogy a hozzáértő és cselekvőképes személyek elkerülik a politikát, mert nem akarják azt, hogy láthatók legyenek egy vagyonnyilatkozatban ékszereik, festményeik, házaik, telkeik, de ha nem lesznek kötelesek ezeket megmutogatni, akkor majd hanyatt-homlok mennek a politikába, és csodákat fognak művelni az ország érdekében.

Az alkotmánybírósági döntést bírálók mindenféle jobbító javaslatokkal álltak elő. Van, aki azt mondja, hogy a parlamentnek kell közbelépnie és kijavítania a törvényt. (De ha arra is azt mondja az alkotmánybíróság, hogy alkotmányellenes, akkor mi történik?)

A nagy futballguru, George Becali is megmondta, hogy az alkotmánybírósági döntés „a normalitáshoz való visszatérés”, „nem kell mindenkinek tudnia, hogy mennyi vagyonom és pénzem van a bankszámlámon”.

Ahogy kinéz, eltelik még néhány év(tized), amíg az alkotmánybíróság változtat mostani határozatán.

A kolozsvári polgármester, Emil Boc szerint nem kell törvényváltoztatásról mesélni, hanem módosítani kell az alkotmánybíróság összetételét, hogy az megváltoztassa a mostani határozatot. (Olyanokat kell odatenni, akik megszavazzák, és kész.)

Különben érdekes, hogy Amerikában előbb szokott valaki nagyon gazdag lenni, és azután politikus, nálunk meg fordítva.

Fotó: Facebook / Curtea Constituțională a României