Ivóvíz az árvízkárosultaknak

Csapdákat helyeztek ki, hőkamerával felszerelt drónnal figyelik a területet, illetve a vadásztársaság is lesben áll a sepsiszentgyörgyi Ever Green lakónegyedben és környékén, ahol egy hét alatt többször is medvék garázdálkodtak, háziállatokat pusztítottak el. Az önkormányzat és a Szemerja-Görgő Közbirtokosság közlése szerint nincs más megoldás, a több udvarra betörő medvét – mely a környékbeliek számára már tavaly óta ismerős – ki kell lőni, ám az is gondot jelent, hogy a nyomok alapján feltételezhetően egy anyamedve és a bocsa is jelen van, pár állat pusztulását utóbbiak okozták.