Csapdákat helyeztek ki, hőkamerával felszerelt drónnal figyelik a területet, illetve a vadásztársaság is lesben áll a sepsiszentgyörgyi Ever Green lakónegyedben és környékén, ahol egy hét alatt többször is medvék garázdálkodtak, háziállatokat pusztítottak el. Az önkormányzat és a Szemerja-Görgő Közbirtokosság közlése szerint nincs más megoldás, a több udvarra betörő medvét – mely a környékbeliek számára már tavaly óta ismerős – ki kell lőni, ám az is gondot jelent, hogy a nyomok alapján feltételezhetően egy anyamedve és a bocsa is jelen van, pár állat pusztulását utóbbiak okozták.

A nagyvadak a múlt héten több juhot megöltek, egy lovat is megsebesítettek a Farm utcának a lakónegyed melletti szakaszán, illetve a napokban folytatták a randalírozást. Tóth-Birtan Csaba alpolgármester lapunk érdeklődésére elmondta, hogy a hétfői napot azon a portán töltötte, ahol egy juhot megölt a medve, illetve egy másikat súlyosan megsebesített. Az alpolgármester szerint az ilyen esetekben felálló sürgősségi bizottság – melyet Antal Árpád polgármester hiányában most ő vezet – úgy döntött, hogy az elpusztított állatot a kerítésnél hagyják, ahol a medve betört, a hétfőről keddre virradó éjszaka folyamán pedig a vadásztársaság egyik tagja fegyverrel várta a nagyvadat, de az nem jelent meg. A Liba csárda közelében legeltető juhásznál is készenlétben állt egy vadász, de a medve ott sem járt.

Az alpolgármester szerint újból megpróbálják becserkészni, a vadászok ismét lesben állnak. A hétvégén egyébként már próbálták bevárni, de sikertelenül. A nagy testű medve a hőkamera tanúsága szerint folyamatosan ott kószál a környéken, sok bekerített kert, parcella van a helyszínen, átjár egyikből a másikba. Tóth-Birtan Csaba szerint nincs más megoldás, ezt a példányt ki kell lőni, mivel egyrészt veszélyezteti azokat portákat, ahol állatokat tartanak, másrészt a lakónegyed lakói is veszélybe kerülhetnek. Az alpolgármester hozzátette: mivel már többször bebizonyosodott, hogy az állat bejár a portákra, az ilyen esetekben követendő eljárást betartották, így a kilövési engedélyt is megadhatja a bizottság vezetőjeként. A nagyvad ellen a villanypásztor sem használ, illetve a kerítés sem jelent számára akadályt, és az sem megoldás, hogy a háziállatokat bezárják, mert oda is betörhet.

Csákány László, a Szemerja-Görgő Közbirtokosság elnöke lapunk megkeresésére elmondta, a szóban forgó nagyvadat a nyomai alapján azonosították, illetve a hőkamerás drónnal azt is tudják, hogy milyen területet jár be általában, a közbirtokossághoz tartozókon is előfordul. A medve folyamatosan mozog, csapdákat helyeztek ki, de megnehezíti a dolgukat, hogy a környéken nagyon sok a magánterület, és ezekre a parcellákra a vadásztársaság tagjai nem léphetnek be, az állat pedig egyik ilyen kertből, telekről megy át a másikra. Ami az anyamedvét és a bocsot illeti, Csákány László elmondta, nem lehet egyértelműen megállapítani – az esős idő miatt a nyomok sem teljesen tiszták –, hogy hol jártak, azt feltételezik, hogy ugyanarról a két példányról van szó, amelyeket tavaly már láttak a környéken. Feltételezhetően e két nagyvad okolható az egyik múlt szombaton történt betörésért, amely során több juh elpusztult, illetve egy pónilovat is megsebesítettek. Az anyamedvével és a nagyjából egyéves boccsal egyelőre nem tudnak érdemben törődni, mivel nem sikerült azonosítani, hogy merre járnak, egyelőre a másik példányt figyelik és próbálják puskavégre kapni.