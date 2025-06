Elkészítése. A piskótához a tojásokat szétválasztjuk, a sárgájukat egy tálacskába gyűjtjük, a fehérjéket kihabosítjuk, majd kanalanként adagolva a cukrot és vaníliás cukrot, sűrű, fényes habot verünk belőle. Ehhez egyenként hozzákeverjük a tojássárgájákat, majd kanalanként a sütőporral elkevert lisztet. A masszát vékonyan vajazott és liszttel megszórt, kerek tortaforma hátára simítjuk hat részletben, és hat egyforma vékony piskótát sütünk belőle a 180 Celsius-fokra hevített lerben, egyenként kb. 10 perc alatt.

A krémhez a pudingokat, a cukrot és vaníliás cukrot simára kavarjuk 1–2 deci tejjel, a többi tejet felforraljuk, majd folyamatosan kavargatva hozzáadjuk a pudingos keveréket, és sűrű pépet főzünk belőle. A pépet többször megkavarva kihűtjük. Közben a vajat, a margarint és a csokoládé­krémet a kakaóval habosra kavarjuk, majd összekeverjük a kihűlt péppel.

A torta összeállításánál kerek tortatálra helyezzük az egyik lapot, majd a krémből kb. ugyanolyan vastag réteget kenünk rá, mint amilyen a piskóta. A műveletet addig ismételjük, amíg a hat tortalapunkból ötöt összeragasztottunk a krémmel. Ekkor a torta oldalát és tetejét is bevonjuk a krémmel. Végül megolvasztjuk a karamellréteghez a cukrot, és amikor már szép világosbarna, a hatodik piskótalapra öntjük, majd késsel egyenletesen eloszlatjuk.

Ezután a kés fokával 12 egyenlő körszeletre osztjuk úgy, hogy többször is ráhúzogatunk a közben egyre szilárdabb karamellre. Az így előkészített karamelles piskótát óvatosan ráhelyezzük a torta tetejére, és tetszés szerint kevés vajkrémmel díszítjük.

A dobostorta receptje Dobos C. József cukrászmestertől származik, aki 1885-ben mutatta be a nagyközönségnek világhírűvé vált tortáját a Budapesti Országos Általános Kiállításon. A cukrászmester receptje védett, vagyis az eredeti recepthez csak az juthat hozzá, aki fizet érte. Különféle szakácskönyvekben vagy az interneten azonban számos változata fellelhető, amelyek szintén nagyon finomak, még akkor is, ha nem ugyanazokat az alapanyagokat és nem ugyanabban az arányban tartalmazzák.

Mennyiség: 1 adag

Elkészítési idő: 3 óra

