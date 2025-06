A 4. SepsiBook mérlege: a könyv pótolhatatlan

Több mint 12 ezer látogatója volt – nem csupán a háromszéki térségből, hanem Erdély számos településéről – a 4. SepsiBook könyvvásárnak és kortárs irodalmi fesztiválnak, amely így idén is az írott kultúra eleven, igazi ünnepe volt – áll a rendezvény szervezőinek záró közleményében.

„Nagyon örvendünk, és meg is erősít bennünket, szervezőket, hogy ilyen népes és érdeklődő közönsége van a SepsiBooknak. Azt tapasztaltuk, hogy idén tudatosan érkeztek a látogatók, több olyan időpontunk volt, hogy párhuzamosan 3–5 esemény is zajlott, és mindenhol volt érdeklődő. Nemzetközi meghívottjaink pedig a fesztivál földrajzi vonzáskörzetét tágították, Erdély távolabbi településeiről is eljöttek meghallgatni a finn szerzőket, akik nagy türelemmel órákon keresztül dedikálták könyveiket. Úgy érezzük, hogy közösséget építünk a SepsiBookkal, és erre Sepsiszentgyörgyön és Háromszéken igény van” – emelte ki Szonda Szabolcs programigazgató.

„A 38 standon közel 50 hazai és magyarországi kiadó kínálta köteteit, visszajelzéseink szerint elégedettek voltak a jelen lévő kiadók képviselői. Igyekeztünk még fesztiválosabbá tenni a hangulatot, ezért két kávézót rendeztünk be, több helyen lehetett étkezni, mindent megtettünk, hogy a SepsiBookra kilátogató közönség minél hosszabb ideig, minél jobban érezhesse magát” – mondta el Gombos Zoltán fesztiválkoordinátor.

„Idén első alkalommal az ovisok felé is nyitottunk, őket nem tudjuk elhozni a SepsiBookra szervezetten, hiszen kicsik, így elvittük a SepsiBookot hozzájuk. Vadadi Adrienn, aki nagyon népszerű ebben a korosztályban, a Hófehérke Óvodába látogatott el. Ebben az évben mintegy 500 iskolás vett részt a ráhangoló foglalkozásokon, és a mi szervezésünkben 1800 diák jött el a helyszínre találkozni a szerzőkkel. Egyre nagyobb az érdeklődés a Könyvcsata iránt, 42 csapatból 6 vehetett részt a döntőn, és végig szoros volt a küzdelem” – összegezte Hollanda Andrea, a gyerekprogramok felelőse.

A 4. SepsiBook könyvvásárt és kortárs irodalmi fesztivál szervezői: Sepsiszentgyörgy Önkormányzata, Kovászna Megye Tanácsa, a Bod Péter Megyei Könyvtár, a Kónya Ádám Művelődési Ház, a Háromszéki Mikes Kelemen Egyesület és a Bod Péter Könyvtártámogató Egyesület, az eseményt az Országos Kulturális Alap Igazgatósága (AFCN) támogatta. (-ádi)