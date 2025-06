Remekül kezdett a magyar válogatott, amely hat perc alatt három lehetőséget hagyott ki: minden alkalommal az ezúttal középcsatárként szereplő Sallai Roland került helyzetbe, viszont az első lövése középre tartott, másodjára a svéd hálóőr védett hatalmasat, harmadjára pedig pontatlanul célzott. Tíz perc után kiegyenlítettebbé vált a játék, azonban így is Marco Rossi szövetségi kapitány nagyobb kedvvel futballozó tanítványai játszottak veszélyesebben. Egy alkalommal Szoboszlai Dominik is tesztelte a vendégek hálóőrét, majd Sallai is előrukkolt egy újabb látványos kísérlettel. A vezetés megszerzéséhez mégis a rivális állt közelebb, ugyanis több mint félóra elteltével az első komolyabb helyzetükből Anthony Elanga a keresztlécet találta telibe 18 méterről. Ezt leszámítva a szünetig hátralévő időben az addig megszokott mederben zajlott a mérkőzés.

Térfélcserét követően sem változott a játék képe, csakhogy amíg Schäfer András fölé továbbított, addig a túloldalon Benjamin Nygren lehetősége utat talált a hálóba. A nemzeti együttes hátrányban is többet támadott az ellenfélnél, ellenben az utolsó passzokba és befejezésekbe rendre hiba csúszott. Sallai egyenlíthetett volna, viszont hiába vezette a kapusra a labdát, végül mellé lőtt, az újabb elpuskázott kísérlet pedig megbosszulta magát, ám ehhez kellett Dibusz Dénes hatalmas tévedése is, amelyet kihasználva Yasin Ayari betalált. A magyarok a folytatásban nem igazán jelentettek veszélyt, így esély sem volt az egyenlítésre, ráadásul a szépítés is elmaradt, mert Sallai újabb lövését lábbal hárította Robin Olsen. Az utolsó percekben majdnem tovább nőtt a különbség, előbb Dibusz nagy mentése, aztán les mentette meg a házigazdákat az újabb góltól.