A pünkösdszombati hőség ellenére az idei búcsús nagymisére is több százezren érkeztek a világ minden tájáról Csíksomlyóra, a Kis- és a Nagysomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltár elé. A csíksomlyói kegyhely a Ferenc pápa által meghirdetett jubileumi szentévhez alkalmazkodva "A remény zarándokai" mottóval szervezte meg az idei fogadalmi nagybúcsút.

A Csíkszentdomokoson született, Nyíregyházán szolgáló György Alfréd kamilliánus szerzetes szentbeszédében sorra köszöntötte a környező településekről érkező „remény zarándokait” és a betegség miatt vagy más okból otthon maradó híveket. „Hazajöttünk hozzád, hogy gyógyítsál és megáldj bennünket” - mondta a csíksomlyói Szűz Máriához fohászkodva.

Felidézte, hogy a lourdes-i Mária-kegyhelyen egy fiatal arra kérte őt: tanítsa meg imádkozni. Rájött, hogy nem tudja, ezért azt mondta neki: imádkozzon együtt vele. „Az imát, a hitet nem lehet elmagyarázni” - mondta a szónok, intve a híveket, hogy ne csak küldjék, hanem ők maguk vigyék templomba gyerekeiket, és imádkozzanak velük. Azt a küldetést kapta Szűz Máriától - mondta -, hogy tanítsa meg az embereket imádkozni, remélni a csalódás, a szenvedés, a fájdalom és a reménytelenség ellenére is. „Ez a mi fegyverünk: az imádság, a rózsafüzér” - hangsúlyozta György Alfréd, aki szerint ezáltal „mindannyian a remény hordozói vagyunk”.

Kérte a zarándokokat, hogy miután megtanították családjukat imádkozni, vegyék észre a Szűzanya könnyeit is. „Máriának most is van oka a sírásra” - mondta az ukrajnai háborúra utalva; azért sír, mert mindkét háborúzó nép a gyermeke, mélyen Mária-tisztelő nemzet, akárcsak a magyarok és a románok. „Minden nemzet a Kárpát-medencében, mindannyian Mária gyermekei vagyunk” - jelentette ki. Ne csak könnyeiket, hanem örömüket, hálájukat is vigyék el Máriához, ne csak kérjenek, hanem adjanak is - mondta. Szerető jelenlétre intette a híveket a szenvedőkkel és elesettekkel való találkozásban, most, a közömbösség, a közönyösség, az elmagányosodás időszakában. „Legyünk életünk tevékeny szeretetével mások boldogságának okai, szerzői!” - kérte.

Azzal a kéréssel is fordult a több százezer zarándokhoz, hogy senki ne szennyezze lelki környezetét káromkodással és csúnya beszéddel, ami „népünk rákfenéje”. Találjanak minden nap időt a csendre, mert „a csend az ima ajtaja, az ima pedig a szeretet ajtaja!” - idézte Ferenc pápát. Azt tanácsolta: őrizzék meg a hitet, az emberi élet méltóságát, a család szentségét, maradjanak meg kereszténynek, magyarnak mások javára. A szükségben legyenek segítő jelenlét a háborúk, az erőszak, az embertelenség, a természeti katasztrófák testi és lelki áldozatai, Parajd és Háromszék kárvallottjai, Kárpátalja népe számára! „Együttérző, nem pedig sajnálkozó lélekkel” való jelenlétre kérte a zarándokokat, mert „együttérzés nélkül a humanitárius segélyek lomokká válhatnak, az önzésből vállalt jótékonykodásnak lejár a szavatossága” - mondta. Merítsenek erőt Mária könnyeiből, és legyenek a remény gyermekei! Mária reménykeltő ölelését adják át szeretteiknek is, ha hazaérnek, imádkozzanak a békéért, szülőföldjükért és Márton Áron püspök boldoggá avatásáért!- tette hozzá. A pénzkeresés reményében elvándorolt fiatal nemzedék tagjaitól pedig azt kérte: jöjjenek vissza Mária lábaihoz.

A szentmisét bemutató Kovács Gergely gyulafehérvári római katolikus érsek azt mondta a híveknek: legyenek a hit és a remény zarándokai, valamint legyen Erdély és a Kárpát-medence hitben gazdag és kedves hely.

A híveket Urbán Erik, az Erdélyi Ferences Rendtartomány rendfőnöke is köszöntötte.

A csíksomlyói hegynyeregben összegyűlt zarándokok a tűző napon, kalappal, ernyővel védekezve hallgatták végig a misét. Sokan éjszaka vagy a hajnali órákban gyalog, egyházi énekeket énekelve érkeztek a székelyföldi vagy csángó „keresztalják” vagy szervezett kirándulócsoportok tagjaiként, közöttük sok fiatal. Még többen érkeztek gépkocsival, de lóháton is; Magyarországról zarándokvonattal is. Ők a papságot közrefogó kordon után - amelyet a helyi római katolikus gimnázium végzős diákjai visznek - csatlakoztak be a menetbe.

A zarándokok között Sulyok Tamás köztársasági elnök és felesége, Nagy Zsuzsanna, valamint Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Nacsa Lőrinc és Soltész Miklós államtitkár, Kelemen Hunor RMDSZ-elnök és a szövetség több országos, helyi politikusa is jelen volt.

Az idei búcsún a háromszéki árvízkárosultak javára gyűjtött adományokat a Gyulafehérvári Caritas. A csíksomlyói program részeként délután csángó szentmisét tartanak a Szent Péter és Pál-plébániatemplomban. (MTI)