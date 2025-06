Következő írásunk

Az MX1-es géposztályban érdekelt sepsiszentgyörgyi Tompa Krisztián a második, míg a pénteken elballagott ozsdolai Ördög Zoltán a harmadik helyen fejezte be a román motokrossz­bajnokság ötödik fordulóját, melyet az elmúlt hét végén nyár eleji hőségben tartottak meg Zernesten. A versenyt eredetileg április elején kellett volna lebonyolítani, ám a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt a Brassó megyei futam, melyet most pótoltak be.