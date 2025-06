Az MX1-es géposztályban érdekelt sepsiszentgyörgyi Tompa Krisztián a második, míg a pénteken elballagott ozsdolai Ördög Zoltán a harmadik helyen fejezte be a román motokrossz­bajnokság ötödik fordulóját, melyet az elmúlt hét végén nyár eleji hőségben tartottak meg Zernesten. A versenyt eredetileg április elején kellett volna lebonyolítani, ám a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt a Brassó megyei futam, melyet most pótoltak be.

A román motokrosszbajnokság negyedik fordulójának eredménye óvás után alakult ki, most viszont már a pályán eldőlt a pontvadászat ötödik versenye. A megyeszékhelyi Tompa Krisztián és legfőbb vetélytársa, George Căbăl ismét nagyot csatázott egymással: a szombati edzésen még Tompa bizonyult a legjobbnak, majd vasárnap az első futamon a háromszékit intették le elsőnek, a másodikon viszont Căbăl volt a gyorsabb, és a Sugás Motoros Klub versenyzőjének be kellett érnie az összetettbeli második helyezéssel. „A kvalifikációt megnyertem, az első futamon viszont másodikként rajtoltam el, és a negyedik körben vettem át a vezetést, majd magabiztosan nyertem. A második start már rosszul sikerült, hiszen vétettem egy hibát, de gyorsan felzárkóztam a második helyre. Végig kerékben mentem Căbăllel, ám végül hét századmásodperc hátránnyal értem célba, és összesítettben második lettem” – nyilatkozta Tompa Krisztián, aki most második az MX1-es kategória tabelláján, és a hétvégén a săpocai (Buzău megye) Winner Racing pályaavatóján vesz részt.

Az érettségi vizsgáit ma kezdő ozsdolai Ördög Zoltán elégedett hétvégi versenyteljesítményével, hiszen a zernesti verseny edzését és futamait is a harmadik helyen zárta, a királykategória összetett pontversenyében továbbra is a harmadik helyen áll. „Nem terveztem semmi extrát erre a hétvégére. Pénteken ballagtam, kedden kezdem az érettségit, de nem akartam kihagyni a zernesti versenyt. Jól ment az edzés, vasárnap a nagy hőség és a poros pálya ellenére is mindkét futamon harmadik lettem. Körökön át tudtam tartani a ritmust Krisztiánnal és Căbăllel, de aztán megmutatkozott a különbség a motorjaink között, így be kellett érnem a dobogó legalacsonyabb fokával. Jó volt a verseny, és imádtam minden percét” – mondta Ördög Zoltán, aki legközelebb a moreni-i fordulón, június 28–29-én pattan nyeregbe.

Román motokrosszbajnokság, 5. forduló – Zernest/MX1 géposztály: 1. George Căbăl (KTM, Zernesti Vectra), 2. Tompa Krisztián (Yamaha, Sugás Motoros Klub), 3. Ördög Zoltán (KTM, Top Cross TCS).