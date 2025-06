A Hargita megyei prefektúra közleménye szerint a veszélyhelyzet meghosszabbításáról a válsághelyzet kezelésében részt vevő intézmények képviselői döntöttek. A szombati tanácskozáson Tánczos Barna pénzügyminiszter, Bogdan Ivan gazdasági miniszter és Raed Arafat belügyi államtitkár is részt vett.

A prefektúra arról is beszámolt, hogy elkezdődtek a Korond-patak elterelését célzó munkálatok előkészületei, és az ehhez szükséges vezetékek is megérkeztek. A munkálatokat július elsejéig fejeznék be. Ezzel egy időben folytatódik annak a területnek az azonosítása, ahol mesterséges tavat alakítanak ki a bányából kiszivattyúzandó sós víz számára.

A prefektúra közölte, hogy a veszélyeztetett terület környékén élők kilakoltatása további húsz napig érvényben marad. Ez 45 házat érint, sok közülük hétvégi ház.

A parajdi községvezetés szombaton arról értesítette a település lakóit, hogy a vízügyi hatóság vízfestéssel próbálja megállapítani a sóbányából kijutó sós víz áramlási irányát. Hangsúlyozták, hogy a vizet természetes anyaggal festik, amely nem káros az egészségre.

Szolidaritás és támogatás

A vasárnap Parajdra látogató Sulyok Tamás köztársasági elnök kiemelte: „Amikor a közösség egyik napról a másikra elveszíti a jövőbe vetett reményét, akkor ott nagyon nagy a baj. És ami itt történt, az embereket közvetlenül érinti, az emberek attól félnek, hogy nem lesz ivóvizük, elveszítik a lakásukat, elveszítik a munkahelyüket, és elveszítik az összes reményt, amit az itteni életbe vetettek eddig. Ilyenkor a legfontosabba a segítség.”

Sulyok Tamás megköszönte a magyar ökumenikus segélyszervezetnek, hogy a kezdetektől Parajdon van, és azt is elmondta, hogy maga is azonnali gyorssegélyt utalt ki a szervezeten keresztül a leginkább rászorulóknak. „De talán ugyan­ilyen fontos dolog az, hogy az egész magyar nemzet szolidaritását szeretném kifejezni itt, Parajdon valamennyi itt élőnek. Mindenben számíthatnak ránk. Ennek a közösségnek most nagy a fájdalma, de ez a fájdalom úgy tűnik, hogy az egész magyar nemzet, az egész magyar közösség szívéig hatol, és ebből a fájdalomból erő fog származni, olyan erő, amely segít az újjáépítésben, segíteni fog minden parajdit abban, hogy megtalálja újra a jövőt, hogy újraépüljön a remény. Ebben szeretnék én is részt venni, ezért jöttem ide” – nyilatkozta.

Adománygyűjtés

Az RMDSZ által elindított Segitsparajdon.ro honlap célja, hogy a bányakatasztrófa sújtotta település megsegítésére indult helyi kezdeményezések eljussanak a magyar közösségekhez Erdélyben, a Kárpát-medencében, valamint a román anyanyelvű adományozókhoz is. A honlapon elérhetők az adományokat fogadó egyesületek adatai, és a parajdi bányakatasztrófával kapcsolatos legfontosabb kérdésekre is választ kapnak a segíteni akarók.

A támogatók három célra: a parajdi családok megsegítésére, a turizmusból élők támogatására és a turizmus újraindítására adakozhatnak.

A Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye által a családok megsegítésére indított gyűjtés kedvezményezettjei a kitelepített, rászoruló, munkájukat elvesztett emberek. Számukra élelmiszerre, gyógyszerre, fűtésre, szállás biztosítására, a kiesett jövedelem pótlására várják az adományokat.

A Sóvidék-­Hegyalja Turisztikai Egyesület adománygyűjtése a turizmusból élők támogatását célozza, közvetlenül azokat a parajdiakat, akik a turizmusból élnek.

A Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás a turizmus újraindítására hirdetett adománygyűjtést, az ide befolyt pénzösszegeket Parajd turisztikai potenciáljának népszerűsítésére és további turisták bevonzására használják.

„A kaláka, a közös munka és felelősségvállalás évszázadok óta megtart bennünket. Ma is erre van szükség: hogy minél több szív dobbanjon Parajdért. Ezért kérek mindenkit: adjon, ha tud, és szóljon barátainak, ismerőseinek is!” – buzdított adományozásra közösségi oldalán Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.