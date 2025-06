Elballagtak a Nagy Mózes Főgimnázium végzős diákjai

A ballagási ünnepség hagyományos rend szerint zajlott: a végzősök először szentmisén vettek részt, majd megtartották az utolsó osztályfőnöki órájukat, végül az iskola udvarán került sor a hivatalos búcsúztatásra. Az eseményt megtisztelte jelenlétével több meghívott vendég is: Beder Imre lelkipásztor, Szilveszter Szabolcs alpolgármester, T. Szabó Levente irodalomtörténész, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem oktatója, egykori diák.

A lelkipásztori gondolatokat Beder Imre fogalmazta meg, aki a „nyitott ajtókról” beszélt. Hangsúlyozta, hogy ezek az ajtók új lehetőségeket és kihívásokat jelentenek, amelyekhez bátorságra és bizalomra van szükség. Útravalóul a Jelenések könyvéből idézett igeversek nyomán azt kívánta a végzősöknek, hogy ne torpanjanak meg a választott útjuk kezdetén, mert az előttük álló ajtókat senki sem zárhatja be, ha hittel és kitartással haladnak előre.

Bejan András iskolaigazgató ünnepi beszédében az intézmény 345 éves történetét emelte ki, melyben minden végzős évfolyam külön fejezetet képvisel. A most búcsúzó évfolyamot sokszínű, barátságokra és közös élményekre épülő közösségként jellemezte. A tanulmányi évek lezárását mérföldkőként értelmezve, a diákokat a továbblépés fontosságára emlékeztette: „Nem az számít, hogy honnan jössz, hanem az, hogy hová tartasz.” Az igazgató emellett hangsúlyozta az élethosszig tartó tanulás jelentőségét, a kérdezés és a nyitottság bátorságát. „A tanulás nem ér véget az iskolával, sőt – most kezdődik igazán” – mondta. Búcsúzásként kiemelte az emberség, a szeretet és az elkötelezettség értékét mint az élet tartós, megbízható iránytűit.

A ballagási ünnepség műsorát az iskola diákjai és tanárai színesítették. Énekes és hangszeres előadások hangzottak el, felléptek a 9–11. évfolyam tanulói is, a programot tánccsoport és zenekar is gazdagította. A XII. osztályosok saját műsorral is készültek, amelyben verssel és énekkel búcsúztak. Az évfolyam nevében Barabás Panna és Molnár Panna mondott búcsúbeszédet.

A tanári kar előadásában felcsendült Dánielfy Gergely Mondhatsz még egy szót című dala, ugyanakkor sor került a zászló ünnepélyes átadására, ezzel jelképesen is továbbörökítve az iskola szellemiségét és hagyományait az utánuk következő nemzedékek számára.

A legkiválóbb teljesítményt nyújtó diákokat Nagy Judit aligazgató és az osztályfőnökök díjazták. Az ünnepség zárásaként az iskola himnuszát énekelték el közösen, ezzel szimbolikusan is lezárva a végzősök iskolai pályafutását.

A Nagy Mózes Főgimnázium idei ballagása méltó lezárása volt nemcsak a 2021–2025 közötti tanulmányi időszaknak, hanem az iskola jubileumi évének is. A rendezvény egyszerre szólt az értékek megőrzéséről, a közösség erejéről és a jövőbe vetett bizalomról.