Beke Csongor, az egyesület által létrehozott, Sepsiszentgyörgyön működő TeleTár ügyvezetője, a szervezőcsapat tagja lapunk megkeresésére elmondta: a korábbi évekhez hasonlóan most is úgy állították össze a programot, hogy az interaktív tárlat mellett különleges, csemegének számító események is helyet kapjanak. A céljuk továbbra is, hogy egyedülálló módon hozzák közelebb a közönséghez a tudományos és technikai fejlődés világát, nem csupán tárlat formájában, hanem élményszerű, interaktív utazásként a találmányok történetében – különös tekintettel a magyar és román újítókra, valamint a magyar és román Nobel-díjasokra. Az idei kiadáson objektív okok miatt elmarad a megszokottnak mondható tudományos előadás, így inkább a gyakorlati bemutatókra esik a hangsúly.

Az első két napon 10 órától látogatható a tárlat, majd június 13-án, pénteken délután negyed hattól Lőrincz Enikő, a Székely Mikó Kollégium tanára négy nyolcadikos diákjának „részecskegyorsítóját” ismerhetik a meg az érdeklődők. A mikós fiúcsapat az MIFIZ – Alkalmazott Fizika országos vetélkedő áprilisban Kolozsváron lezajlott idei kiadásán bemutatott, mostanra már továbbfejlesztett „részecskegyorsítójának” lényege, hogy elektromágneses térben egy vasgolyót mozgat, gyorsít a valódi részecskegyorsítók működését modellezve.

Lőrincz Enikő lapunknak nyilatkozva rámutatott: olyan diákokról van szó, akik mind a fizika, mind a kémia terén kiemelkedően teljesítenek, a berendezés, melyet bemutatnak, a tanórákon kívüli tevékenységük gyümölcse. A bemutató egyik célja, hogy más diákokat is ösztönözzenek, megmutassák, hogy milyen eredményeket lehet elérni, akár találmányokat létrehozni iskolán kívüli tevékenységeken.

A fizika világa után a kémia területére kalauzolja a tárlatra látogatókat Kerekes Jenő, a Váradi József Általános Iskola kémia szakos tanára, aki négy kísérletet mutat be. Ezek a látványos, elég széles körben ismert „elefántfogkrém”, két „lángos” kísérlet, illetve a gumicukor és a kálium-klorát „találkozása”.

Beke Csongor felidézte, Sepsiszentgyörgyön 2022 óta minden év júniusában megrendezik a magyar feltalálók napja alkalmából szervezett kiállítást. A rendezvénynek otthont adó egykori dohánygyár impozáns épülete tökéletes hátteret biztosít a múlt és jelen technikai vívmányainak bemutatásához. Az első nyilvános kiállítás 2022-ben volt, miután a 2021-es próba a járvány miatt zárt körben zajlott. Már ekkor nagy sikert arattak a kiállított relikviák: mikrobarázdás hanglemezek, diafilmek, fekete-fehér televíziók és régi rádiókészülékek. A 2023-as kiállítás tovább bővítette a kínálatot. Az esemény egyik kiemelt vendége Ravasz András, a Braille Comfort Pack feltalálója volt. A 2024-es rendezvény különösen emlékezetes volt: a látogatók nemcsak robotbemutatókat láthattak, de részt vehettek egy tudományos panelbeszélgetésen is, ahol Pető Mária fizikus és Fejér Szilárd vegyészkutató ismertette Karikó Katalin és Krausz Ferenc Nobel-díjas tudósok munkásságának jelentőségét.

A magyar feltalálók napjának sepsiszentgyörgyi kiadása mára nem csupán helyi kulturális eseménnyé, hanem a műszaki oktatás és tudományos ismeretterjesztés egyik székelyföldi bástyájává vált. A szervezők célja, hogy a látogatók ne csupán nézői, hanem aktív résztvevői is legyenek a technikai örökség újrafelfedezésének.