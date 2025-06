A határokon átívelő, tavaly indult együttműködés egyik célja az volt, hogy cukrász tanulókat megtanítsanak speciális étkezési igényekhez alkalmazkodó cukrászati termékek készítésére, hiszen egyre nagyobb a kereslet az ilyen jellegű termékek iránt. Simon Edith, a sepsiszentgyörgyi szakközépiskola igazgatónője kiemelte: magas szakmaiság jellemezte a valós igényekre alapozó projektet, az együttműködés révén mindkét tanintézmény diákjai sokat tanultak és fejlődtek. A sepsiszentgyörgyi diákok Simon Julianna és Sorbán Gizella szakoktatók útmutatásával sajátították el az új alapanyagokra és konyhai eljárásokra vonatkozó elméleti és gyakorlati tudnivalókat, emellett budapesti tanulmányúton is részt vettek, a partnerintézmény berkeiben is gyarapították ismereteiket.

Az együttműködés másik fontos célkitűzése a tananyagfejlesztés volt, a projektbe bekapcsolódott oktatók közösen dolgozták ki a speciális értrendekre szabott elméleti és gyakorlati tananyagokat. Ezekben az egyes diétás irányzatok hátterét és követelményeit (tejmentes, tojásmentes, paleo stb.) ismertették, recept­leírásokkal és elkészítési útmutatókkal kiegészítve, hangsúlyt fektetve az alternatív hozzávalókra és technológiákra, miközben gyakorlati útmutatóval is szolgáltak a diétás igényű cukrászati termékek fejlesztésére.

Mint az a záróeseményen elhangzott, a cukrász tanulók szakkörön készültek fel a tejmentes, a tojásmentes, a gluténmentes, a paleo, a vegán, a cukormentes, illetve a kombinált, azaz a több diétás szempontnak megfelelő táplálkozási igényeket kielégítő termékkészítésre. Simon Julianna elmondta, nagyon sokat dolgoztak, gyakoroltak, és nem csupán a diákok, de a tanárok is számos új, hasznos tudnivalót sajátítottak el. Olyan klasszikus cukrászati termékeket gondoltak újra a speciális diéták szempontjaihoz igazítva, mint a Rákóczi-túrós, a képviselőfánk vagy a zserbó, ezekből a desszertekből nyújtottak ízelítőt a projektzáró eseményen is. Az együttműködés hozadékaként kiemelte, lehetőségük nyílt új, eddig ismeretlen alapanyagokkal dolgozni és bővíteni szakmai tapasztalataikat, értékes partner­iskolára találtak a budapesti Gourmand-ban, és közösen olyan gyakorlati tananyagot dolgoztak ki, amely valódi igényekre rea­gál. Utóbbi kapcsán Simon Edith igazgató kiemelte, azt tervezik, hogy ezt hivatalosan is elismertetik és a tanítási program részeként alkalmazzák majd. Megjegyezte, szükség van a tananyag frissítésére, a jelenlegi ugyanis több évtizede született.