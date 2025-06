Jókai a miénk is

Sztakics Éva Judit alpolgármester különleges történelmi pillanatnak mondotta Jókai Mór 144 esztendővel ezelőtti díszpolgárrá avatását. Több volt az, mint gesztus: a hála és elismerés jelén túl a közös értékek, a kultúra és a nemzeti öntudat iránti tisztelet kifejezése is volt. „És vajon miért kapott díszpolgári címet éppen itt, Erdély szívében, Sepsiszentgyörgyön? Mert Jókai felismerte e vidék különleges szellemiségét. Az itteni emberek kitartása, kultúraszeretete és történelmi tudata mély benyomást tett rá. Így írta: egy nemzet addig él, míg nyelve, kultúrája és hite él benne. Ma, amikor emlékezünk, nem csak Jókait ünnepeljük, hanem önmagunkat is. Azt, hogy 144 éve képesek voltunk felismerni a kiválóságot, és ma is ápoljuk ezt az örökséget. Ez a pünkösdi időszak pedig arra is emlékeztet bennünket, hogy mindig van lehetőség újrakezdeni, erőt meríteni a múltból a jövőhöz” – fogalmazott.

A Székely Mikó Kollégium diákjai Dobra Judit és Tókos Ibolya tanárok irányításával Jókai Mór Székely asszony című novellájának részletei­vel idézték meg a nagy író emlékét. Bagoly Kata, Bálint Hanga, Blága Zalán, Fejér Györgyi, Imreh Andrea, Szabó Edvárd a kökösi csatában elesett, férfiakhoz méltó módon szembeszálló nők tragikus hősiességét jelenítette meg, majd a diákok Jókainak az illyefalvi választókerület képviselőjelöltjeként mondott beszédeiből vett szemelvényekkel és a díszpolgári oklevelek szövegével zárták előadásukat. A Jókai Mór helyi kötődéseiről szóló emlékkiállítást Szebeni Zsuzsa, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője mutatta be. Az eseményen közreműködött a Jakab Árpád karmester által vezetett Magyar Férfidalárda.