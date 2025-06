A köztársasági elnök és felesége, Nagy Zsuzsanna, valamint a kíséretükben lévők gyalog tették meg az utat a Keresztyén Ifjúsági Diakóniai Központtól (KIDA) a református vártemplomig, ahol előbb Kató Béla, majd Lajos József helyi református lelkész ismertette a templom történetét. Ugyanitt Benkő Árpád Jenő, Illyefalva polgármestere köszöntötte a magas rangú vendéget.

Kató Béla elmondta, amikor 1988-ban Illyefalvára került, az volt a célja, hogy felemelje a közösséget, ennek érdekében olyan létesítményeket hoztak létre, amelyek ezt a célt szolgálják. Egyik ilyen megvalósítás a Semmelweis Egyetem Pető András Kara Pető Fejlesztő- és Képzőközpontja, az illyefalvi látogatás második helyszíne. A Pető-módszer szerinti konduktív pedagógiai fejlesztés 2014-ben indult Illyefalván a Pető András Főiskola szakembereinek segítségével – az egykori gyermekfalu házainak átalakítása után, 2017-től ezekben az épületekben, a jelenlegi fejlesztő- és képzőközpontban működik –, és ugyanabban az évben elindult az első, budapesti székhelyen kívüli Kárpát-medencei konduktorképzés, ismertette Kató Ibolya, a létesítmény megálmodója és Kovács Erzsébet konduktorfelelős.

Útban a KIDA-központ felé, programon kívüli, rögtönzött mozzanatként a kapujuk előtt elhaladó előkelőséget köszöntötte Galbács Pál, a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének tiszteletbeli elnöke. Az államfőnek elmondta, hogy a magyar kormány támogatásával épül Sepsiszentkirályban az egyesület szabadidő- és képzőközpontja, majd Sulyok Tamást megajándékozta a szervezet által kiadott legutóbbi két kötettel: Kárpátországi szolgálat és Vértelen vértanúk.

Sulyok Tamás köztársasági elnök a KIDA-központban zárt körű beszélgetést folytatott a házigazdákkal, ezt követően a Séra-kúria szomszédságában megkoszorúzta a kétszáz éve született Jókai Mór író, illyefalvi országgyűlési képviselő mellszobrát, ahol az államfőt a helyi református gyülekezet presbiterei és önkormányzati képviselők fogadták.

Magánlátogatás lévén, az államfő nem készült hivatalos nyilatkozattal, ellenben a sajtó képviselőinek kérdéseire készséggel válaszolt. Elmondta: Székelyföld mindig fontos helyet foglalt el lelkében, személyes élmények kötik Máréfalvához és Csíksomlyóhoz, ahová több alkalommal gyalog ment Székelyudvarhelyről és Máréfalváról, de a jelenleg Parajdon és az árvíz sújtotta Háromszéken kialakult helyzet is mély nyomot hagy benne. Úgy gondolja, az itteni emberek mindig tudták, hogy nagy ereje, értéke van az összefogásnak, ezért úgy véli, Parajdon is lesz jövő. „Ha nincs összefogás, akkor nincs semmi. Azt gondolom, ez nekünk, magyaroknak elég fontos tanulság. Ezt viszem haza most is”.