Figyelik a mikroszeizmikus aktivitást a vízzel elárasztott parajdi sóbányánál, és a kapott adatok függvényében hetekbe-hónapokba is beletelhet, míg hazatérhetnek az otthonaikból kitelepített helyiek – közölte tegnap a helyszínen Raed Arafat belügyi államtitkár.

Az országos katasztrófavédelmi hatóság (IGSU) vezetője ismertette, a mikroszeizmikus aktivitást mérő, két különböző típusú szenzorokat vasárnap kezdi felszerelni a bányát működtető Országos Sóipari Társaság (Salrom). A műszeres mérésekkel a további beomlásokat és a víz alá került bánya mélyén zajló jelenségek dinamikáját tartják megfigyelés alatt, a kockázatok pontos felmérése, valós idejű észlelése érdekében. Csak miután kaptak egy pontos képet, térhet haza az otthonából kitelepített 27 állandó lakó, illetve válik látogathatóvá a többi érintett hétvégi ház. Az államtitkár szerint a szenzorok révén időben értesülnek majd a bányában bekövetkező változásokról, és szükség esetén elrendelhetnek újabb kitelepítést. Közölte, hogy a veszélyeztetett területet nem terjesztik ki, és újabb kitelepítések sem lesznek egyelőre.

Raed Arafat elmondta, hogy az EU polgári védelmi mechanizmusának aktiválása nyomán Romániába érkezett külföldi szakértők kedden elhagyják Parajdot, de továbbra is állandó kapcsolatban lesznek a román illetékesekkel. A külföldi szakemberek egy újfajta, modern technológián alapuló módszert javasoltak a Korond-patak medrének szigetelésére. Továbbá két gát építését is elrendelték a patak felső szakaszán, melyek a víz sebességét hivatottak csökkenteni. A hétvégén megépített gátak a veszélyeztetett terület süllyedésének késleltetését és a folyóvizekbe jutó sótartalom csökkentését is szolgálják.

A Maros megyei prefektúra tegnap arról tájékoztatott, hogy csökkent a Kis-Küküllő vízének sótartalma – a folyóba a Korond-patak szállítja a bánya sós vizét –, így azon a 16 településen, ahol egy hete ihatatlanná vált a vezetékes víz, most már alkalmassá vált az állatok itatására.