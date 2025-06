Radu Burnete elnöki tanácsos szerint azért nem született hétfőn végleges döntés a gazdasági intézkedésekről, mert alaposan átgondolt lépésekre van szükség. A szakember a Facebook-oldalán arról számolt be, hogy a találkozón az államfő az állami kiadások csökkentését, a pazarlások megállítását és az adóbeszedés hatékonyságának növelését szorgalmazta. „Az adóemelés csak végső esetben alkalmazható” – írta bejegyzésében.

Nicuşor Dan államfő beszámolt arról is, hogy az eddigi technikai egyeztetéseken mintegy 60–80 lehetséges intézkedést vettek számba a pártok képviselői, néhánynak a költségvetési hatását is megvizsgálták. Hétfőn jobbára politikai tárgyalásokra került sor, a keddi egyeztetéseken pedig a lehetséges intézkedések gazdasági vetületeit is alaposabban megvitatják – magyarázta Nicuşor Dan. Hozzátette, lehetségesnek tartja, hogy még ezen a héten nevesítse a miniszterelnököt. „De ez csak egy lehetőség, nem ígéret” – szögezte le.

A PSD nem ért egyet

Sorin Grindeanu ügyvivő pártelnök a PSD Országos Állandó Tanácsának tegnapi ülése előtt elmondta, elemezni fogják a forgatókönyveit annak a deficitcsökkentő intézkedéscsomagnak, amit a múlt héten a kormányzásra készülő pártok szakértői az elnöki hivatal képviselőivel együtt megvitattak. Rámutatott: a Cotroceni-i tanácskozásokon politikai kérdésekről még nem tárgyaltak, mivel a gazdasági ügyeket még nem beszélték át teljes egészében. Az újságírók kérdésére, miszerint a szociáldemokraták javasolnak-e miniszterelnök-jelöltet, ha a Nemzeti Liberális Párt (PNL) ezt nem teszi meg, elismételte, amit a múlt hét végén mondott: a PSD számára a kormány irányításától az ellenzékbe vonulásig minden variáns lehetséges. Grindeanu reményét fejezte ki, hogy a hét közepéig a felek meg tudnak egyezni a deficitcsökkentő intézkedéscsomagról, és át tudnak térni a politikai egyeztetésekre.

Az újságírók a deficitcsökkentő csomag eddig kiszivárgott elemeiről is kérdezték a pártelnököt. A banki tranzakciós illetékről Grindeanu kifejtette, hogy ezt nem a PSD javasolta, és nem is ért egyet a bevezetésével. Arra a kérdésre, hogy mit ért a PSD a szolidaritási adó alatt, leszögezte: próbálnak megoldásokat találni a bevételek növelésére, de nem az alacsony jövedelmű adófizetők kárára. Emiatt javasolták a progresszív adózásnak egy változatát, amit a nemzetközi pénzintézmények is jó megoldásnak tartanak Románia számára – mutatott rá. Kifejtette azt is, hogy véleménye szerint a kis összegű nyugdíjak esetében nincs értelme bevezetni a jövedelemadót és az egészségügyi szolgáltatási hozzájárulást. A szerencsejátékok megadóztatásával kapcsolatban leszögezte, hogy erről nem született konszenzus, mint ahogy más intézkedésekről sem, az állami kiadások csökkentését kivéve. Ezzel mindenki egyetért – jelentette ki.

Tüntetésre készülnek

Az Alfa Kartell Országos Szakszervezeti Szövetség tegnap bejelentette, hogy egy tiltakozássorozat első eseményeként csütörtökön tüntetést szervez a Cotroceni-palota előtt, mert elfogadhatatlannak tartja, hogy az ország adópolitikáját kizárólag az üzleti szféra és a profithajhász lobbicsoportok diktálják.

A szervezet állásfoglalása szerint a hatóságok megszorító intézkedésekkel próbálják kezelni Románia gazdasági válságát, annak ellenére, hogy a költségvetési deficitet alapvetően az adóbeszedés hiányosságai és a regresszív adórendszer okozzák, amelyek nem biztosítanak elegendő bevételt az állam működtetéséhez.

A szakszervezeti szövetség képviselői szerint Romániában lakosságarányosan amúgy is alacsony a közalkalmazottak száma, ezért a leépítések, a létszámstop és a közszolgáltatások finanszírozásának további csökkentése meg fogja bénítani a közintézményeket, árt a polgároknak és aláássa a fenntartható gazdasági fellendülés esélyeit.

Az Alfa Kartell ezért egy olyan igazságos adóreformot követel, amelyben a terhek igazságosan oszlanak meg a tőke és a munka között. A szakszervezeti szövetség szerint a kiadáscsökkentéseket a pártoknál és parlamenti politikusoknál kell elkezdeni, megszüntetve az állami szubvenciójukat és a kiváltságaikat.