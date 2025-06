Az anyaországi választások is sorsdöntőek

Az erdélyi magyar közösség által a májusi államfőválasztáson felmutatott józan ítélőképességre, értékközpontú döntőképességre a jövő évi anyaországi országgyűlési választásokon is szükség lesz, hogy az elszakított nemzetrészek megmaradása ne kerüljön veszélybe – vélik a Magyar Polgári Erő (MPE) vezetői. Az alakulat arra biztatja az erdélyi magyar közösséget, hogy a nemzeti kormányzás folyatása mellett tegyék le voksukat, 2026-ban támogassák a Fidesz–KNDP pártszövetséget.

Kulcsár-Terza József, a párt ügyvivő elnöke sajtóértekezletén úgy fogalmazott: a romániai magyarság értékalapú, racionális döntést hozott az államfőválasztás során, a közösség tagjai megértették, hogy amennyiben George Simion lett volna Románia elnöke, a demokrácia eszközeivel a továbbiakban nem lehetett volna harcolni a magyar érdekekért, jogokért. A közösség megértette, hogy az „elhalasztott” elnökválasztásnak is történelmi jelentőségű tétje volt a magyarság számára is. A magyar közösség az erőszakot elítélve, a magyarellenességet és a szélsőségeseket elutasítva, Nicușor Dan támogatása mellett döntött, ám az új államfő kapcsán nem árt óvatosnak lenni. Az MPE politikusa szerint nem mutat feltétlenül jó irányba, hogy a beiktatási beszédében szót sem ejtett a kisebbségekről, ezért az elkövetkező időszak egyik fontos feladata, hogy az államfőt rávegyék, hogy a magyar közösség ügyeivel is foglalkozzék.

Az ügyvivő elnök továbbá kifejtette, hogy a nemzeti identitás megőrzése és a szülőföldön való boldogulás szempontjából a jövő évi magyarországi országgyűlési választások is kiemelten fontosak. Az erdélyi, Kárpát-medencei magyar közösségek számára létfontosságú, hogy Magyarországnak továbbra is erős nemzeti kormánya legyen, enélkül a határon túli magyar közösségek jövője is veszélybe kerülhet. Arra biztatnak mindenkit Erdélyben, hogy 2026-ban támogassák a Fidesz–KDNP pártszövetséget.

Lapunk felvetésére Kulcsár-Terza József kijelentette: az Orbán Viktor „tihanyi beszédében” elhangzottak szerinte nem értelmezhetőek úgy, hogy kiállt volna George Simion, az AUR államfőjelöltje mellett, és meggyőződése, bár volt háborgás, felindulás, mégis az erdélyi magyarság nem tekinti úgy, hogy a magyar kormányfő elárulta volna az erdélyi közösséget.