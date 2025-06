Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump, akit a világ legerősebb emberének tartanak, puszipajtás volt a világ leggazdagabb emberével, Elon Muskkal. De úgy látszik, hogy a legjobb barátok nagyon hamar legnagyobb ellenségekké válhatnak. Most mindkettő mondhatja a francia filozófus, Voltaire (1694–1778) szavaival: a barátaimtól szabadíts meg, Uram, az ellenségeimmel elbírok magam is.

Elon Musk csalódott, mert az elnök gazdaságpolitikai törvénycsomagja, a „Hatalmas Gyönyörű Törvénytervezet” nem tartalmazza az ő elektromos autóinak szubvencionálását, miután ő annyi pénzt adott Trump kampányára, és a hálátlan csak egy ilyen autót vett tőle. Egymásra most kígyót-békát kiabálnak, és azt, hogy örök harag, meguntalak. Trump azt mondja, hogy Elon kezdett az idegeire menni, ezért megkérte, hogy távozzon, mire teljesen meg­őrült. Trump azt is állítja, nem érezte azt, hogy szüksége lett volna Muskra sem a kampányban, sem most. (De azért a pénze jól jött neki a kampányban.) Musk a 280 millió dolláros segítséget hányja a szemére, azt állítva, hogy nélküle Trump elveszítette volna a választást.

Az is a baj, hogy nagy barátok lévén, biztosan bizalmasan beszámoltak egymásnak még szennyes dolgaikról is, és most nekifogtak kiteregetni, ahelyett, hogy házon belül, a Fehér Házban mosták és fehérítették volna ki.

Aztán, ahogy Trump megnyerte a választást, bevonta Muskot a kormány munkájába, hogy együtt csökkentsék az állami kiadásokat. (A román kormányba is be lehetne vonni Muskot, hogy azokat amerikai módszerekkel csökkentse, és ha ő beszállna néhány milliárd dollárral hozzánk, búnkat sem mondanánk.) A cirkusz miatt Elon Musk vagyona most 34 milliárd dollárral csökkent, és így „csak” csekélyke 335 milliárdja maradt. Elon Musk a kormányzás hatékonyságának növelésén dolgozott, annak érdekében pedig több ezer szövetségi alkalmazottat kirúgtak, hivatalokat zártak be és különféle programokat állítottak le. (Ezt nálunk is megtehetné.)

Némi nézeteltérés volt a két „leg-ember” között, de azokat egy ideig elsimították, és együtt szerepeltek a Fehér Házban, és röpködtek az elnöki gépen pihenni az elnöki rezidenciára, Mar-a-Lagóra. Most Musk olyan tervet dédelget, hogy egy harmadik nagy pártot alapít, amely valóban a középosztály 80 százalékát képviselné. Ezt az X platformon tette közzé, amelyen 200 millió követője van, és 3,2 millió felhasználó nyolcvan százaléka egyetért vele. Azt is írta, hogy „Trumpnak három és fél éve van, amíg elnök marad, de én veletek leszek több mint negyven évig”. (Úgy látszik, nagy a saját egészségességébe vetett hite.)

Úgy tűnhet, hogy az Egyesült Államokban csak két párt, a Demokrata és a Republikánus létezik, pedig a valóságban nagyon sok, több mint ötven, és 37-nek még elnökjelöltje is volt, de csak a két említett nagy párt folytat váltógazdaságot, a többiek nem rúgnak labdába se. Ezért most ez a kettő félhet, hogy Musk egy harmadik nagy pártot alapít, amely szavazóik egy részét elviheti. Ráadásul Musk eddig a most nyertes republikánusokat és – biztos, ami biztos alapon – a demokratákat is nagy pénzekkel támogatta, ám ha saját pártot alapít, csak arra fog áldozni. Már az amerikaiak is unják, hogy csak két valamirevaló pártjuk van, és a Gallup Intézet 2024-es felméréséből kiderült, a megkérdezettek 58 százaléka azt mondta, hogy egy harmadik pártra is szükség lenne.

Látjuk, hogy nálunk is sokkal több pártra lenne szükség. Egy-egy újabb párt népszerűsége megugrik, aztán ha hatalomra kerül, választói kiábrándulnak belőle, és egy másik, újabb pártra szavaznának. De szegény amerikaiak érdemben csak két pártra tudják adni szavazataikat, és ez bizony kevés egy ilyen nagy és népes országban.

Sajnos (?) Elon Musk elnökválasztáson Amerikában nem indulhat, mert nem ott született, hanem a Dél-afrikai Köztársaságban. (Szólhatott volna édesanyjának, hogy menjen őt megszülni Amerikába, mert akkor még elnök is lehet belőle.) Pedig ha a világ leggazdagabb embere lenne a legerősebb ország elnöke is, ki tudná segíteni, ha bajba jutna az ország pénzügyi helyzete.

Az alkotmány szerint sajnos nem lehet elnök, de hát az alkotmányt is emberek alkották, így azt meg is lehetne változtatni, és vannak országok, ahol állandóan változtatják is. És Musknak lenne annyi pénze, hogy megvegye mind­azokat, akik meg tudnák változtatni.

Fotó: Facebook / The White House