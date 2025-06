Tamás Sándor lapunknak kifejtette, az egyeztetésen az állami társaság, valamint a tanulmányt készítő vállalat képviselőinek elmondták, az autópályára minél hamarább szükség van s a majdani gyorsforgalmi útnak a két városhoz, Sepsiszentgyörgyhöz és Kézdivásárhelyhez közel kellene elhaladnia. Ez a polgármesterek kérése, de nyilván gazdasági érdek is. A harmadik szempont, melyet jeleztek a társaság képviselőinek, hogy a megye számára hol a legelőnyösebb a pálya le- és felhajtó csomópontjainak a kialakítása. Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely esetében is két-két ilyen csomópontról van szó, ezen kívül a maksai vasútállomás és Eresztevény között lenne egy másik csomópont, illetve Kézdiszéken Lemhény és Bereck között, előbbi település közelében, a Feketeügy partján.

Az elnök rámutatott, a megvalósíthatósági tanulmány készítői végzik el a méréseket, a fúrásokat, és ezek alapján véglegesítik majd a nyomvonalat, azaz eldöntik, hol húzódik a pálya. A maguk részéről azt is jelezték, hogy melyek azok a területek, ahol nem igazán lehet építkezni, mert például áradásveszélyes a térség.

Tamás Sándor azt is elmondta, hogy azok a községi polgármesterek vettek részt az egyeztetésen, akik előzőleg már kérdéseket, észrevételeket fogalmaztak meg a nyomvonallal kapcsolatban: az illyefalvi, a rétyi, a maksai elöljárókról van szó. A rétyi és maksai elöljárók azt szerették volna tisztázni, hogy a fel- és leszálló csomópontot hogyan is képzelik el pontosabban. Egy fontos, több településen is riadalmat okozó kérdést is tisztáztak, miszerint kétszáz méter szélességben sajátítanak ki területeket a pálya nyomvonalán. A kétszáz méter maga az autópálya, illetve a két oldalán lévő biztonsági övezet, de ebből csak hatvan méter – az úttest és a kerítés – az, amit kisajátítanak. A többi ugyan biztonsági övezetként van nyilvántartva, de nem jelenti azt, hogy kisajátítják, illetve akadályozzák a mezőgazdasági tevékenységet – pontosított Tamás Sándor.

Brassó megyében biztosan módosul

Kérdésünkre a megyei önkormányzat elnöke megerősítette: az autópálya Brassó megyei szakaszán már változtatott a tervező, mivel a botfalusi katonai egység közelében, Barcaszentpéter vonzáskörzetében egy dróngyár épül tesztpályával, amelynek biztonsági övezetében nem lehet csomópont, márpedig az eredeti tervek szerint Barcaszentpéternél alakítottak volna ki egyet. Ezért a pálya nyomvonalát megváltoztatták: Szászhermánytól Prázsmár, Farkasvágó irányba megy tovább, és Kökös környékén lép be Háromszékre.

Tamás Sándor hangsúlyozta: hogy hol jön be és hol halad tovább Kovászna megyében, azt pontosan még nem tudni, ez csak a tanulmány elkészülte után lesz teljesen tiszta. A Brassó megyei változásokat az ottani elöljárók is megerősítették korábban, illetve a finanszírozó és a tervező is jelezte, hogy dolgoznak a módosításokon.

Tamás Sándor szerint a társaság képviselői eddig nagyon nyitottak voltak, minden alkalommal, amikor kérdések merültek fel, jöttek, egyeztettek, adatokkal, pontos, részletes térképekkel. A cél az, hogy mindenki számára a legelfogadhatóbb nyomvonalat alakítsák ki, a pálya hetven kilométeren keresztül a megyén fog áthaladni, nyilván nem a levegőben, hanem valakiknek a földjén, ezért kell a legjobb változatot megtalálni. A társaság legutóbbi helyzetjelentése szerint a tervezett fúrások több mint 25 százalékát elvégezték, míg a felszíni geomérések nyolcvan százalékával készültek el.

Kedvező változás

Benkő Árpád Jenő, Illyefalva község polgármestere lapunk megkeresésére elmondta, a társaság képviselői egy olyan nyomvonal-elképzeléssel érkeztek, mely szerint a pálya Brassó megyéből, Farkasvágó irányából Kökösnél lépne be a megyébe, majd a sepsiszentgyörgyi terelőúthoz igazodva Szotyor és Kilyén közelében haladna. Illyefalva szempontjából ez a nyomvonalváltozat kedvező lenne, hiszen nem Vámoshídpusztánál érkezne a pálya a megyébe, illetve sem Aldobolyt, sem Illyefalvát nem érintené.

Mint ismert, a községben korábban felháborodást okozott, hogy az elképzelt nyomvonal túl közel haladt volna el a két településhez, illetve mezőgazdaságilag fontos területet vágott volna kettőbe.

Benkő Árpád Jenő azt is elmondta, hogy további javaslatokat is tett a nyomvonalat illetően, egyebek mellett a község térségében, határában tervezett fel- és lehajtó csomópont kapcsán.