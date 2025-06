Kezdetben arról volt szó, hogy a költségvetési mérleg helyrebillentéséhez csekélyke 30 milliárd lejt kellene elővarázsolnia egy új kormánynak (amely varázslóként tud működni), aztán a Költségvetési Tanács már 40 milliárdot emlegetett, de az is kiderült, az Európai Bizottság 60 milliárdot akarna. (Nicușor Dan matematikus, így ő ki tudja számítani a valós összeget.)

Ha ez így megy tovább, az összeg még nőhet is, ezért sürgős a dolog, és a gyertya máris a nem létező kormány körmére égett. Nicușor Dan elmondta, hogy az intézkedéseken vitézkedő szakértők a deficit csökkentése érdekében felsoroltak egy 60–80 pontos intézkedési tervet, amelyről pártokkal tárgyalt. Normális esetben a kormány készíti a kormányprogramot, most egy elképzelt, nagyszerű kormányprogramhoz keresnek egy új kormányt.

A szociáldemokraták ideiglenes főnöke, Sorin Grindea­nu at mondta: minden lehetséges, attól kezdve, hogy ők adják a miniszterelnököt, el addig, hogy ellenzékbe vonulnak. Ha figyelembe veszik javaslataikat, egyetértenének azzal, hogy a liberális Ilie Bolojan legyen a miniszterelnök két évig, és aztán jönnének ők. Biztosan azért, mert két év alatt mindenféle nadrágszíj- és gazdasági megszorítást el kell végezni, és aztán így ők tovább fütyülve kormányozhatnának. És közben persze mindegyik pártnak kellenének a pénzesebb minisztériumok.

No de lássunk néhány újabb megszorító javaslatot a régebbiek mellett. Az áfa a jelenlegi 9 százalékról 19 százalékra nőne a szállodaiparban, még a kempingek bérbeadásánál is, az éttermi szolgáltatásoknál az alkoholos és bizonyos alkoholmentes italoknál. (A fogyasztó bánatában megrendeli pálinkáját, borát, sörét, aztán alkoholos befolyásoltság alá kerülve könnyedén kifizeti a megemelkedett árakat.) Szintén így nőne a fotovoltaikus panelek, hőszivattyúk esetében is az áfa. (Azok működtetése úgyis olcsóbb, mint a régi, elavultaké.) Ugyanez érvényes lenne a vásárok és sportesemények belépti díjánál is. (Arra gondolnak, hogy kedvenc csapata futballmérkőzésének megnézése akármennyit megér a szurkolónak.) 5-ről 10 százalékra nőne az áfa a tankönyvek, könyvek, újságok, folyóiratok nyomtatott és/vagy elektronikus formában történő forgalmazásánál. Itt azt számítják, hogy keveseket érint, mert a diákok nem szeretnek tanulni, a felnőttek meg olvasni sem. Ugyancsak így drágulna a múzeumok, emlékházak, állatkertek belépti díja. A tűzifaeladást biztosan azért sújtanák ugyanígy, hogy az emberek ne szennyezzék a levegőt. De emelnék a távhőszolgáltatás áfáját is.

A szerencsejátékok adója is nőne. Például a 10 000 lej alatti nyeremény adója 10 százalék lenne. (Eddig 3 százalék volt.) Mivel a bruttó fizetésé 42 százalék, adózási szempontból tehát továbbra is inkább megéri nyerni a pénzt, mint munkával megkeresni. A vakációs utalványok értéke 800 lej marad, de a 6000 lejt meghaladó alapbér esetén a közalkalmazottaknak kell igazolniuk, hogy legalább ugyanennyit költöttek az üdülésre. Csak a bruttó 6000 lej alatti alapbérű közalkalmazottak részesülnének étkezési támogatásban. (Most a határ 8000 lej.)

Van olyasmi is, ami csökkenhet, például az egészségkárosító munkakörülmények miatt járó pótlék 15 százalékról 5 százalékra. Csökkentik az uniós forrásokért járó pótlékot. (Bár azért járhatna veszélyességi pótlék: a kísértés miatt, hogy ellophatják.) Nem lesz a munka összetettségéért vagy bizalmas információk kezeléséért járó pótlék. Nem lesz 13. fizetés, és a karácsonyi, húsvéti prémium nem lehet 300 lejnél több. (A kántálásért és locsolásért úgyis kapnak pénzt.) A közalkalmazottak csak a munkahelyükön vesznek részt képzéseken, nem a tengerparton vagy hegyekben. (Lehet, hogy ezek után nem sokan képezik majd magukat.)

A közintézmények 20 százalékát fel akarnák számolni. Egészségügyi hozzájárulást kellene fizetni egy sereg juttatás után, így a deportáltaknak, a volt politikai üldözöttek és hadifoglyok leszármazottainak, a forradalmároknak. Ijesztgetik a magyarokat a kétfordulós polgármester-választással és a közigazgatási újjászervezéssel is.

Ha nem lesz meleg a nyár, akkor is izzadhatunk.

Fotó: Facebook / Ilie Bolojan