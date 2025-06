Sepsiszentgyörgy feljelentette a provokátorokat

Marian Saioc és társa május végén – mikor a megye lakossága és hatóságai az árvizekkel küzdöttek – több háromszéki polgármesteri hivatalba ellátogatott, azazhogy a legtöbb helyen valósággal berontott az intézménybe, megijesztve és sértegetve az alkalmazottakat, illetve számon kérve a polgármestereket. Sepsiszentgyörgyön csellel jutottak be – a pályázati osztályra kérezkedtek be, de aztán a polgármesteri irodában kötöttek ki, ahol a „bujkáló” elöljárót keresve útszéli, lekezelő módon viselkedtek és beszéltek, Saioc még dulakodott is Jakab Barna István városmenedzserrel, aki a karjánál fogva próbálta kitessékelni a hívatlan vendéget. A pergő nyelvű Saioc mindvégig tegezte őt is és a többi alkalmazottat is – csak Sztakics Éva alpolgármesterrel beszélt valamivel udvariasabb, de ugyancsak agresszív modorban –, a kitűzőjük hiányát firtatta, többször is elmondta, hogy ez „nem az anyád polgármesteri hivatala”, és más efféléket. Az alkalmazottak által kihívott helyi rendőröket is letámadta, az állami rendőrség embereivel viszont láthatóan kölcsönösen egyetértettek, a védőmellényes fiatal rendőr többször is neki adott igazat, mikor arról volt szó, hogy miképpen nyomult be az irodába. Egyébként Saioc és társa a jelenetet végig filmezte a mobiltelefonjával, és miután a városházán eltöltött órából készült mintegy húszperces összeállítás szerdán nyilvánosságra került, bárki láthatja, hogy miképpen képzelik el a demokráciát az AUR-nál és hogy milyen hatást keltettek az emberekben.

A provokátorok problémákat vetettek fel és kérdéseket tettek fel, de ezek is puszta provokálási szándékról árulkodnak: a Bodok Szálló megvásárlását és lebontását „egy szimbolikus épület eltüntetésének” állították be (figyelmen kívül hagyva, hogy az önkormányzat évekig próbált a felújításához partnert találni), említették, hogy Antal Árpád polgármestert 2018-ban megbírságolták, mert „nem tűzte ki a román zászlót” – hiába magyarázta Sztakics Éva, hogy a zászló a törvény által előírt helyen volt mindig –, felemlegették, hogy a korrupcióellenes ügyészség (DNA) 2016-ban eljárást indított Antal Árpád ellen – de nem mondták, hogy pár év után le is zárta, mert nem talált bűncselekményt –, és a Székelyföld létezéséről, illetve autonómiájáról vallott nézeteit kérték számon.

Sztakics Éva lapunk érdeklődésére utólag elmondta: Antal Árpád aznap Bukarestben tartózkodott, Tóth-Birtan Csaba alpolgármester pedig szabadságon volt; ő maga is egy megbeszélésről szaladt ki a zaklatókhoz, és csak a rendőrség érkezése után tért vissza a feladatához. A történteket azonban felháborítónak tartja: volt, aki nagyon megijedt a goromba látogatóktól, de a botrány többi elszenvedője sem tudta nyugodtan folytatni a munkáját.