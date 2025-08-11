Hozzávalók: 50 dkg filézett csirkecomb, 2–3 közepes murok, 1–2 petrezselyem, fél közepes zeller, 1 fej hagyma, 1 evőkanál zsír, 1 evőkanál liszt; a grízkockához: 2 tojás, 2 evőkanál gríz, 1 kiskanál zsír, 1 csokor petrezselyemzöld; az eresztékhez (habaráshoz): 1 tojássárgája, 2 evőkanál tejföl, fél citrom leve.
Elkészítése. A csirkehúst kockára vágjuk, majd a zsíron többször megkavarva fehéredésig pároljuk. Közben a hagymát apró kockára vágjuk, a murkot, a petrezselymet és a zellert pedig nagy lyukú reszelőn lereszeljük, majd a készülő húshoz adjuk, és addig pároljuk együtt, amíg minden megpuhul. Ekkor megszórjuk liszttel, összekeverjük, majd felöntjük forró vízzel, sózzuk, és addig főzzük, amíg minden megpuhul.
Ezalatt elkészítjük a grízkockát: a tojást felverjük, belekeverjük a grízt, majd zsírt hevítünk egy serpenyőben, beletöltjük a grízes tojáshabarcsot, és mindkét oldalát pirosra sütjük, mint a palacsintát. Az így nyert vastag „palacsintát” lapos tányérra vagy lapítóra borítjuk, majd kockára vágjuk és a fövő leveshez adjuk.
Közben elkészítjük az eresztéket, és behabarjuk vele a levest. A tojássárgáját összekeverjük a tejföllel, a citromlével és kevés forró levessel, majd miután az ételt levettük a tűzről, belekavarjuk. Végül megszórjuk finomra aprított petrezselyemzölddel, és forrón tálaljuk.
A dinsztelt zöldségeket mindig forró vízzel engedjük fel, hogy ne edződjenek meg – hangsúlyozta a recept írója, Ambrus Éva.
Elkészítési idő: 1 óra
Mennyiség: 6 személy
