Becsinált leves grízkockávalMit főzzünk ma?

2025. augusztus 11., hétfő

Hozzávalók: 50 dkg filézett csirkecomb, 2–3 közepes murok, 1–2 petrezselyem, fél közepes zeller, 1 fej hagyma, 1 evőkanál zsír, 1 evőkanál liszt; a grízkockához: 2 tojás, 2 evőkanál gríz, 1 kiskanál zsír, 1 csokor petrezselyemzöld; az eresztékhez (habaráshoz): 1 tojássárgája, 2 evőkanál tejföl, fél citrom leve.

Elkészítése. A csirkehúst kockára vágjuk, majd a zsíron többször megkavarva fehéredésig pároljuk. Közben a hagymát apró kockára vágjuk, a murkot, a petrezselymet és a zellert pedig nagy lyukú reszelőn lereszeljük, majd a készülő húshoz adjuk, és addig pároljuk együtt, amíg minden megpuhul. Ekkor megszórjuk liszttel, összekeverjük, majd felöntjük forró vízzel, sózzuk, és addig főzzük, amíg minden megpuhul. 

Ezalatt elkészítjük a grízkockát: a tojást felverjük, belekeverjük a grízt, majd zsírt hevítünk egy serpenyőben, beletöltjük a grízes tojáshabarcsot, és mindkét oldalát pirosra sütjük, mint a palacsintát. Az így nyert vastag „palacsintát” lapos tányérra vagy lapítóra borítjuk, majd kockára vágjuk és a fövő leveshez adjuk.

Közben elkészítjük az eresztéket, és behabarjuk vele a levest. A tojássárgáját összekeverjük a tejföllel, a citromlével és kevés forró levessel, majd miután az ételt levettük a tűzről, belekavarjuk. Végül megszórjuk finomra aprított petrezselyemzölddel, és forrón tálaljuk.

A dinsztelt zöldségeket mindig forró vízzel engedjük fel, hogy ne edződjenek meg – hangsúlyozta a recept írója, Ambrus Éva.

Elkészítési idő: 1 óra

Mennyiség: 6 személy

 

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.

