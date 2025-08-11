A nap fotója

Következő írásunk

Tavalyhoz képest két csapattal bővül a romániai férfi jégkorongbajnokság mezőnye, így kilenc együttes küzdhet a bajnoki címért, ugyanakkor a pontvadászat lebonyolítása is változik. A 2025–2026. évi szezonban a Háromszéki Ágyúsok szeptember 7-én játsszák első mérkőzésüket, ekkor a címvédő Gyergyói Hoki Klub látogat a Deme László Műjégpályára. A története ötödik idényére készülő háromszéki alakulat vezetőedzője ezúttal is Kertész Zoltán lesz