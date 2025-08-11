A nap fotója

Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
2025. augusztus 11., hétfő, Szabadidő
  • Sepsiszentgyörgyön rajtoltak pénteken a Székelyföldi Kerékpáros Körverseny bringásai. Albert Levente felvétele
2025-08-11: Szabadidő - :

Mit főzzünk ma? (Becsinált leves grízkockával)

Hozzávalók: 50 dkg filézett csirkecomb, 2–3 közepes murok, 1–2 petrezselyem, fél közepes zeller, 1 fej hagyma, 1 evőkanál zsír, 1 evőkanál liszt; a grízkockához: 2 tojás, 2 evőkanál gríz, 1 kiskanál zsír, 1 csokor petrezselyemzöld; az eresztékhez (habaráshoz): 1 tojássárgája, 2 evőkanál tejföl, fél citrom leve.
2025-08-11: Sport - Miska Brigitta:

A címvédő ellen kezd a háromszéki csapat (Jégkorong)

Tavalyhoz képest két csapattal bővül a romániai férfi jégkorongbajnokság mezőnye, így kilenc együttes küzdhet a bajnoki címért, ugyanakkor a pontvadászat lebonyolítása is változik. A 2025–2026. évi szezonban a Háromszéki Ágyúsok szeptember 7-én játsszák első mérkőzésüket, ekkor a címvédő Gyergyói Hoki Klub látogat a Deme László Műjégpályára. A története ötödik idényére készülő háromszéki alakulat vezetőedzője ezúttal is Kertész Zoltán lesz
