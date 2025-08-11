Tavalyhoz képest két csapattal bővül a romániai férfi jégkorongbajnokság mezőnye, így kilenc együttes küzdhet a bajnoki címért, ugyanakkor a pontvadászat lebonyolítása is változik. A 2025–2026. évi szezonban a Háromszéki Ágyúsok szeptember 7-én játsszák első mérkőzésüket, ekkor a címvédő Gyergyói Hoki Klub látogat a Deme László Műjégpályára. A története ötödik idényére készülő háromszéki alakulat vezetőedzője ezúttal is Kertész Zoltán lesz

A szeptember elején rajtoló bajnokságban a címvédő Gyergyói Hoki Klub, az előző szezonban döntőt játszó Brassói Corona, a bronzérmes Bukaresti Steaua, a Csíkszeredai Sportklub, a Háromszéki Ágyúsok, a Galaci CSM és a Sportul Studențesc mellé csatlakozik két újonc. Az egyik a Bukaresti Red Hawks, amely nemzetközi szemlélettel, strukturált képzéssel és szakmai háttérrel igyekszik emelni a romániai jégkorong színvonalát, míg a másik az egy év szünet után visszatérő, svéd Jens Brändström irányította Sapientia U23.

Az alapszakaszban az együttesek kétszer találkoznak egymással, majd a kialakuló rangsor alapján két értékcsoportba sorolják őket: az első öt a felsőházban, a 6–9. helyezettek az alsóházban folytatják. Mindkét csoportban két oda-vissza vágó lesz, vagyis mindenki kétszer otthon és kétszer idegenben játszik. A második szakasz előtt az alakulatok hozott pontokat kapnak: a felsőházban 9, 6, 3, 1 és 0, az alsóházban 6, 3, 1 és 0 ponttal „gazdagodnak”, illetve a későbbi pontegyenlőség esetén az alapszakaszban elért eredményeket nem veszik figyelembe. Ezután következik a négyes döntő, ahol az 1. és 4. helyezett, valamint a 2. és 3. harcol a fináléba jutásért.

Az Erste Ligában szereplő Gyergyószentmiklós, Brassó és Csíkszereda egymás elleni mérkőzései beszámítanak a romániai bajnokságba is, ahol csak román állampolgársággal rendelkező kapust nevezhetnek, vagy olyat, aki kettős állampolgár, viszont nem tagja más jégkorongszövetségnek. Továbbra is érvényben marad az idegenlégiósokra vonatkozó szabály, a csapatok legfeljebb három külföldi játékost szerepeltethetnek. A szakszövetség három válogatott szünetet is betervezett: az elsőt november 3. és 9. között, majd december 8. és 14., illetve február 2. és 8. között.

A Román Kupában az előző évekhez hasonlóan a résztvevőket két csoportra osztották, az egyikbe az Erste Ligában játszó együttesek kerültek, a másikba pedig a többi benevezett gárda. Előbbiek esetében a csoportkörnek számít a magyar–román pontvadászat első oda-vissza köre, míg a többi résztvevő a kupában is kétszer csatázik. A csoportokból az első kettő négyes döntőbe jut, amelyet majd január 31-én és február 1-jén Brassóban szerveznek. Az A-csoport győztese a B-csoport másodikja, a B-csoport nyertese pedig az A-csoport másodikja ellen lép jégre a Final Fourban.

A háromszéki csapat programja szeptemberben: * román bajnokság, alapszakasz, szeptember 7.: Háromszéki Ágyúsok–Gyergyói Hoki Klub; szeptember 12.: Bukaresti Steaua–Háromszéki Ágyúsok; szeptember 19.: Háromszéki Ágyúsok–Sportul Studențesc, szeptember 24.: Háromszéki Ágyúsok–Csíkszeredai Sportklub * Román Kupa, csoportkör, szeptember 13.: Bukaresti Steaua–Háromszéki Ágyúsok; szeptember 20.: Háromszéki Ágyúsok–Sportul Studențesc.